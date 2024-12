‘Schandaal’ bij Ajax - Almere City zorgt voor vernietigend interview bij ESPN

Hedwiges Maduro is woedend om het afgekeurde doelpunt dat Almere City zondag maakte in de uitwedstrijd tegen Ajax (3-0 nederlaag). Aanvaller Junior Kadile zette Devyne Rensch na ruim tien minuten eenvoudig van de bal en schoot raak, maar werd teruggefloten vanwege een vermeende overtreding op Rensch. Ruim een minuut later maakte Ajax via Wout Weghorst een doelpunt dat wel telde.

Maduro verschijnt na afloop voor de camera van Hans Kraay junior. De verslaggever van ESPN vraagt de trainer van Almere City wat hij naar de arbitrage riep, nadat de goal van Kadile door scheidsrechter Jeroen Manschot werd afgekeurd. “Ik weet niet meer wat ik riep, maar volgens mij was het wel een schandalige beslissing”, reageert Maduro furieus.

“Laten we vooropstellen: Ajax heeft verdiend gewonnen. Maar wij waren met 1-0 voor gekomen. Volgens mij was er helemaal niets aan de hand. Hij zet druk en plaatst zijn lichaam ertussen. Het is gewoon een goal”, stelt de oefenmeester. Kraay junior is het volledig met Maduro eens: “Er is helemaal niks aan de hand. Helemaal niks!”

Maduro verwijt Manschot dat hij meteen op zijn fluitje blies. “Dit is te makkelijk. Hij hoeft niet eens te fluiten. Wacht dan gewoon op de VAR… Hij maakt die beslissing al. Er is helemaal niets aan de hand. Het is gewoon een gestolen doelpunt van ons. Dat bepaalt wel het verloop van de wedstrijd. Je weet dat het een moeilijke wedstrijd gaat worden en Ajax heeft verdiend gewonnen, maar het had ons wel een boost gegeven als we op voorsprong waren gekomen. Dat hadden we nodig.”

😤 Hedwiges Maduro spreekt van een 'schandalige beslissing':



"Wacht gewoon op de VAR. Er is helemaal niets aan de hand, dit is gewoon een gestolen doelpunt..."#ajaalm — ESPN NL (@ESPNnl) December 15, 2024

