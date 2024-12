Tottenham Hotspur - Manchester United op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

De confrontatie tussen Tottenham Hotspur en Manchester United staat op het programma in de League Cup. In het stadion van Tottenham strijden de twee clubs om een plek in de halve finale. Voor de fans die niet in het stadion aanwezig kunnen zijn, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op Viaplay.

Hoe laat begint Tottenham Hotspur - Manchester United?

De aftrap van de wedstrijd tussen Tottenham Hotspur en Manchester United is om 21:00 uur. Zorg dat je op tijd klaarzit om niets van de actie te missen.

Op welke zender is Tottenham Hotspur - Manchester United te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd is live te volgen via Viaplay. Viaplay is een streamingdienst waarvoor een abonnement vereist is. De dienst is beschikbaar via de Viaplay-app op diverse apparaten.

Recente prestaties van Tottenham Hotspur en Manchester United

Tottenham Hotspur heeft wisselende resultaten geboekt in zijn laatste vijf wedstrijden. The Spurs behaalden een indrukwekkende 0-5 overwinning tegen Southampton, maar verloren nipt met 3-4 van Chelsea. Manchester United daarentegen heeft recent een knappe 1-2 overwinning behaald tegen Manchester City en won ook met 1-2 van Viktoria Plzen in de Europa League. Beide teams zullen met vertrouwen aan de aftrap verschijnen.

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft Tottenham Hotspur een lichte overhand. Zo wonnen zij hun laatste duel met 0-3 op Old Trafford. Manchester United zal erop gebrand zijn om revanche te nemen voor die nederlaag.