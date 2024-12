Valentijn Driessen is vol verbijstering na bijwonen van uitzending Vandaag Inside

De uitzending van Vandaag Inside verliep dinsdagavond op een opvallende manier. Een van de studiogasten ging namelijk op zijn knieën voor zijn partner Eerna. Sportjournalist Valentijn Driessen sprak tijdens de uitzending zijn afkeuring uit en deed dat na afloop in gesprek met Wilfred Genee nog even over. Hij vond het een verschrikkelijk moment.

Tegen het einde van de uitzending begon Wilfred Genee opeens een gesprek met iemand uit het publiek. Volgens de presentator was het de broer van Van der Gijp. Het is vervolgens even onduidelijk wat er gaat gebeuren. "Durf je het echt te doen?", vroeg Genee. De betreffende man zei: 'ja' en ging door met zijn plan. Vervolgens vroeg hij zijn vriendin ten huwelijk. Driessen gaf kort daarna al aan dat hij met plaatsvervangende schaamte zat te kijken: "Dit kan echt niet", zei de sportverslaggever van De Telegraaf.

Na afloop van de uitzending gaat een kritische Driessen nog wat uitgebreider op het moment: "Je bent een volwassen kerel en dan ga je hier in de studio op je knieën, jezus...", spreekt Driessen in de rubriek In de Wandelgangen zijn ongeloof uit. "Waar gaat dit over? Het is geen mannetje van achttien, maar een volwassen kerel! Ik vind het ook zielig voor die vrouw."

Wilfred Genee vindt het juist wel leuk. Hij noemt het fantastisch: "Ach, daar hoef je bij mij niet mee aan te komen", reageert Driessen, die vervolgens van Genee uitleg krijgt over hoe het huwelijksaanzoek zo tot stond is gekomen: "Die man had contact gezocht met de redactie. De redactie belde vervolgens met mij en toen zijn ze met hem gaan praten. Hij had sowieso al kaartjes en had aangegeven dat hij zijn vriendin graag ten huwelijk wilde vragen", legt de presentator uit.

