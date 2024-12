Haat naar Johan Derksen zorgt voor ontroering: 'Toen ik dát las, werd ik emotioneel'

John de Bever, een goede vriend van oud-voetballer en analist Johan Derksen, is geraakt door alle negatieve reacties kreeg die Derksen kreeg op het moment dat hij Vandaag Inside onlangs boos verliet. Dat geeft de zanger aan in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

Bekend is dat De Bever en Derksen het erg goed met elkaar kunnen vinden. De Bever kan de besnorde analist waarderen om eigenschappen van hem die juist op camera niet zo opvallenen. Dat was dan ook de reden voor ontroering bij De Bever toen Derksen ontzettend veel kritiek over zich heen kreeg nadat hij Vandaag Inside exact een maand geleden boos verliet. Derksen botste destijds met presentator Wilfred Genee, besloot de auto in te stappen en terug naar Grolloo te rijden.

"Toen mijn goede vriend Johan Derksen laatst wegliep bij Vandaag inside, werd ik geraakt door alle negatieve reacties die ik las", begint De Bever - voormalig zaalvoetballer van beroep - in De Telegraaf: "Dan kan ik emotioneel worden. Johan heeft een hart van goud en doet alles voor niks", wil De Bever benadrukken. Hij noemt een voorbeeld: "Johan heeft nog nooit een stuiver van ons gevraagd met optreden bij onze show in Ahoy."

De 59-jarige zanger heeft het met Derksen wel eens over de ophef die er ontstaat rondom zijn uitspraken of gedrag in Vandaag Inside. Het contrast tussen de twee is groot. De Bever kan emotioneel raken wegens de kritiek op Derksen, terwijl het de hoofdpersoon zelf weinig doet: "Dan rijd ik zonder camera’s naar Grolloo toe en praten we erover, maar Johan interesseert het niet.”

