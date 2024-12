Johan Derksen onthult schokkend verzoek Vandaag Inside-kijker: 'Lullig om te zeggen: liever niet'

Johan Derksen onthult vrijdagavond een schokkend verzoek dat een kijker van Vandaag Inside bij de talkshow heeft neergelegd. De man, een politie-agent, benaderde het SBS-programma met de vraag of hij live in de uitzending zou mogen overlijden.

In de uitzending van vrijdag wordt een fragment uit het nieuwe SBS-programma De Beste Wensen vertoond. Daarin is te zien hoe een vrouw, die te horen heeft gekregen dat zij ongeneeslijk ziek is, ten huwelijk wordt gevraagd door de vader van haar nog jonge kinderen, waarop zij uiteraard 'ja' zegt en het huwelijk diezelfde dag nog voltrokken wordt.

Van der Gijp zichtbaar geraakt: 'Ik kan hier heel slecht tegen'

Derksen zegt na afloop van het fragment dat hij denkt dat het programma 'goed gaat scoren', een verwachting die wordt gedeeld door tafelgast Hélène Hendriks. René van der Gijp is zichtbaar geraakt door de beelden, valt even stil en zegt dan: "Ik kan hier heel slecht tegen." Derksen: "Ja, dit is brok-in-de-keel-televisie", waarop Van der Gijp beaamt: "Ik vind dit heel triest. Dan zie je die twee kindjes die dadelijk zonder moeder moeten opgroeien, niks man."

Derksen onthult schokkend verzoek politie-agent aan Vandaag Inside: 'Lullig om te zeggen: liever niet'

Johan Derksen komt daarop met zijn schokkende onthulling: "We hebben zelfs een keer gehad dat een meneer gevraagd had of hij hier, in de uitzending mocht overlijden." Van der Gijp weet ervan: "Een politie-agent", zegt de oud-voetballer. Derksen vond het 'nog lullig om te zeggen' ook dat op het verzoek van de man het antwoord toch echt 'liever niet' luidde.

De heren van Vandaag Inside willen af van een vaste tafelgast.