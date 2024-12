Vandaag Inside-optreden Nijhuis gekraakt: ‘Staat voor heel Nederland voor lul’

Bas Nijhuis keerde maandag voor het eerst in maanden terug op tv bij Vandaag Inside, nadat Privé enkele stevige onthullingen over hem had gedaan. De scheidsrechter weigerde hier echter over te praten, tot onvrede van Privé-hoofdredacteur Evert Santegoeds.

Nijhuis was maandag voor de tweede keer sinds de onthullingen over zijn dubbelleven weer op tv bij Vandaag Inside, maar weigerde hierop in te gaan. “Daar zat hij ineens weer”, begint Santegoeds in de podcast Strikt Privé. “Die man is zó stoïcijns, dat is toch ongelooflijk? Dat je daar voor lul staat voor heel Nederland. Je doet net of je neus bloedt en je blijft er maar zitten.” De journalist dreigde eerder met nieuwe onthullingen als het optreden van Nijhuis hem niet tevreden zou stellen, maar komt daar nu op terug, aangezien de bron stil is. “Die heeft de hele zaak nu wel achter zich gelaten en dat kan ook makkelijk, want iedereen heeft wel een beeld nu van Bas Nijhuis.”

Ook Johan Derksen, René van der Gijp en Wilfred Genee kregen in het verleden kritiek van Santegoeds nadat ze de scheidsrechter zouden hebben gespaard. “Het was een beetje ongemakkelijk”, gaat Jordi Versteegden erop in. “Wat wij in de podcast vooral hebben gezegd is: als die mannen Bas aanpakken op het moment dat hij er niet zit, dan moeten ze dat ook doen op het moment dat hij er wel zit.” Dat probeerden ze dit keer wel, zo stelt Santegoeds. “Maar je krijgt er gewoon geen grip op. De man heeft alles bij elkaar zitten verzinnen en gaat daar gewoon zitten alsof z’n neus bloedt.”

Voor Santegoeds is het nu wel klaar met de discussie over Nijhuis. “Ik denk dat mensen wel een beeld van hem hebben”, stelt hij. “Als je scheidsrechter bent, moet je gewoon geloofwaardig zijn, op alle punten, privé en zakelijk. Er gebeurt iets in je privéleven, maar dat neem je mee naar je professionele leven.” Voordat Privé het stuk over Nijhuis publiceerde, probeerde het roddelblad contact met hem op te nemen. “Hij reageerde precies zo zoals hij daar gisteren zat: stoïcijns, net doen alsof je neus bloedt en door.”

