Wilfred Genee stelt Bas Nijhuis direct pijnlijke vraag bij terugkeer Vandaag Inside

Bas Nijhuis was een tijdje niet te zien bij Vandaag Inside, maar maandagavond is hij teruggekeerd als bargast. De scheidsrechter wordt vervolgens meteen voor het blok gezet door presentator Wilfred Genee.

In augustus pakte Privé flink uit met een verhaal over een dubbelleven van Nijhuis. De arbiter zou een minnares hebben, Mandy, maar is nu verloofd met Chantal. De relatie met Chantal zou nu zijn afgewikkeld, maar Mandy is tevens niet bij Nijhuis thuis geweest.

Mandy stelde toentertijd: "Hij was bezig om twee kinderen te adopteren. Het plan was om twee meisjes uit Roemenië naar Nederland te halen." Mandy is Nijhuis toen gaan opzoeken en kwam Chantal tegen. Alles bleek gelogen, ondervond Mandy toen. De arbiter reageerde zelf niet, maar Johan Derksen vond dat we het verhaal wel nog van zijn kant moesten horen, en geen eenzijdige story voor lief moesten nemen.

Na enkele maanden afwezigheid is Nijhuis dus op 9 december terug bij Vandaag Inside. De aflevering begint dan ook wat vreemd. Onder luid applaus kondigt Genee de rentree van de scheids aan. "Pak hem aan, Wilfred, kom op", naait Derksen de boel op. Vervolgens komt de presentator met een pijnlijke vraag. "Hoe is het met de Roemeense kinderen?"

Nijhuis lijkt zichtbaar verrast en blijft even stil. Vervolgens: "Ik heb geen idee, hoe het daarmee is." Derksen reageert: "Dit vind ik een beetje een verkeerd begin", waarna Nijhuis het 'raar' noemt, doelend op de actie van Genee. "Ik dacht: ik gooi er gelijk even een geintje in", verdedigt de presentator zich. De Snor zegt dan: "Jouw geintjes komen niet altijd aan." En richting Nijhuis: "Ik zou weglopen, Bas." Genee laat vervolgens een kijkersvraag in het Roemeens zien, maar zegt daarbij: "Dan heeft deze vraag dus ook geen zin."

