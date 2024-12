René van der Gijp: ‘Je zou toch homofiel worden als je hiernaar kijkt?’

Vandaag Inside reageerde woensdagavond op het optreden van Claudia de Breij bij Eva Jinek. De columnist vertelde dinsdag een anekdote over haar ervaring in de Efteling, die voor ongeloof zorgde bij onder meer René van der Gijp.

De Breij legde uit wat voor haar ‘de echte wereld is’. “De Efteling. "Ik was daar met mijn kinderen, vriendjes van mijn kinderen, mijn vrouw, mijn ouders, dus drie generaties. En toen liep ik in De Efteling en toen dacht ik: maar dít is de echte wereld”, begint ze. "Daar loopt heel Nederland en je staat met z’n allen in de rij. Een gezin met een moeder in een hoofddoek en een gezin dat prima PVV zou kunnen hebben gestemd, maar we staan allemaal in die rij, omdat we allemaal bezig zijn met: we willen een leuke dag hebben met ons gezin. En we gunnen dat degene naast ons ook. Dat is het échte leven”, sprak De Breij. Jinek kon het verhaal zichtbaar waarderen: “Hahaha, wat heerlijk!”

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Derksen stoort zich: ‘Bek houden als ik aan het woord ben’

De hoofdpersonen van Vandaag Inside kregen het televisiemoment mee en reageerden er in de uitzending van woensdagavond op. Van der Gijp kan zich niet inhouden na het zien van de beelden: “Je zou toch homofiel worden als je hiernaar zit te kijken”, zegt de oud-voetballer direct. Johan Derksen grapt: “Dit gaat me nou nét weer te ver.”

Van der Gijp probeert zijn punt te maken: “Als je die twee vrouwen toch met elkaar ziet praten… daar zou je toch mee samenwonen…”, zegt de analist. “Het leek wel of dat mens (De Breij, red.) haar leven lang nog niet uit de grachtengordel was geweest. Deze vrouw behoort tot de ‘elitaire linkse bubbel’ en schrijft vanaf haar zolderkamertje pedante stukjes”, oordeelt Derksen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nog één groot obstakel voor contractverlenging Vandaag Inside

Johan Derksen roept op: "Talpa moet dit heel snel oplossen."