Flinke kentering gespot bij Ajax, goed gesprek tussen Farioli en Kroes werpt zijn vruchten af

Mike Verweij ziet een kentering ontstaan bij Ajax, die volgens hem mede mogelijk gemaakt is door een gesprek tussen Alex Kroes en Francesco Farioli. De Italiaanse oefenmeester rouleerde voor de winterstop veel en maakte weinig gebruik van talenten, maar dat begint nu wat te veranderen.

Valentijn Driessen bespreekt tijdens de podcast Kick-Off Ajax en de huidige status van de jeugdopleiding. Daarbij sneert hij, kijkende naar het gehele seizoen, naar Francesco Farioli. "De talenten worden over het hoofd gezien." Voor de winterstop kregen jonge nieuwe spelers inderdaad weinig kansen bij Ajax 1.

Verweij is het daar niet helemaal mee eens: hij ziet dat Farioli zich meer lijkt aan te passen te laatste tijd. "Daar een wijziging gaande. Normaal gesproken is er veel kritiek op zijn vele wisselen. Zelfs tegen Galatasaray, waar Ajax niet te veel te winnen had, behalve een goed gevoel op weg naar De Klassieker en wat geld, speelt hij toch weer met bijna zijn vaste elftal, zijn sterkste team."

Ook de jonge talenten lijken wat meer aandacht te krijgen van de Italiaanse trainer. "Op de bank zat Mokio (voornaam Jorthy, zestienjarig Belgisch talent dat ook inviel, red.), maar ook Sean Steur voor het eerst. Dat is een heel groot talent in de jeugd van Ajax." Onlangs hadden Kroes en Farioli een gesprek met elkaar, wat mogelijk de oorzaak is van het vernieuwde handelen van Farioli. "Tijdens dat gesprek zijn er dus wel wat dingen aangestipt."

