Turkse media zien Ajax op grove wijze gematst worden: 'Dit is écht schandalig'

In Turkije vindt men dat Ajax donderdagavond in het duel tegen Galatasaray gematst is door arbiter Jesús Gil Manzano. De Amsterdammers hadden namelijk een strafschop tegen moeten krijgen wegens een overtreding van , zo stellen Turkse media althans.

Het Turkse medium A Spor gaat de ochtend na de wedstrijd uitgebreid in op het penaltymoment. Volgens de Turkse krant heeft Ajacied Hato geluk gehad dat een strafschop hem bespaard bleef: "Ajacied Hato komt te laat, raakt de controle kwijt en brengt Gabriel Sara met een glijdende tackle ten val”, doelt de krant op een moment van Jorrel Hato in de 53ste minuut van de wedstrijd.

Op dat moment was Hato te laat en gleed hij zijn directe tegenstander onderuit, op het moment dat het schot al gelost was. De bal ging al richting de goal van Ajax-doelman Remko Pasveer, waarna Hato in contact kwam met Sara. Het was voor scheidsrechter Gil Manzano reden genoeg om géén strafschop te geven. Deze beslissing van de leidsman valt heel erg slecht in Turkije

"Dit was duidelijk een strafschop, maar hij gaf hem niet. Jesus Gil Manzano; zogenaamd een ervaren scheidsrechter. Het is echt een schandalige beslissing. Als de scheidsrechter in de war is, heeft hij moeite om bij de les te blijven, omdat hij met zijn gedachten ergens anders is", besluit A Spor kritisch.

Zie op onderstaande screenshot hoe Jorrel Hato komt inglijden op het moment dat Gabriel Sara heeft geschoten:

