Maurice Steijn meldt zich bij Ajax en wil tot deal komen met Alex Kroes

Sparta Rotterdam hoopt Kristian Hlynsson tijdelijk over te nemen van Ajax, zo meldt De Telegraaf maandagavond. De Rotterdammers zijn door het aanstaande vertrek van naar FC Twente op zoek naar een aanvallende middenvelder. Hlynsson, die een bekende is van trainer Maurice Steijn, is serieus in beeld.

De middenvelder van Ajax maakte vorig seizoen nog de nodige minuten in het shirt van Ajax, maar dit seizoen is dat anders. Hlynsson komt niet in de plannen van de huidige trainer Francesco Farioli voor. Een vertrek van de IJslander lijkt dan ook bespreekbaar voor Ajax. Het management van Hlynsson weet welke voorwaarden de Amsterdamse club aan een verhuur van de middenvelder verbindt.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Rayane Bounida vraagt Ajax om eerste elftal-salaris, Farioli lijkt het probleem niet te zijn'

Sparta Rotterdam is niet de enige optie voor Hlynsson. De 21-jarige middenvelder staat volgens De Telegraaf ook in de belangstelling van NEC, Go Ahead Eagles en FC Twente. NAC Breda zou ook hebben geïnformeerd, maar de interesse van de club uit Breda lijkt niet serieus te zijn geworden.

Voor Sparta zou de komst van Hlynsson een opsteker zijn, aangezien Verschueren de club lijkt te verlaten. De aanvallende middenvelder zou voor een bescheiden transfersom de overstap gaan maken naar FC Twente. Hlynsson zou hem op Het Kasteel kunnen vervangen