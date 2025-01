Arno Verschueren gaat overstap maken naar Nederlandse top

moet de vervanger van Youri Regeer bij FC Twente worden, zo meldt RTV Oost. De middenvelder van Sparta Rotterdam, die zondag de winnende treffer maakte op bezoek bij AZ, maakt waarschijnlijk deze week de overstap naar de subtopper.

FC Twente moest vorige week afscheid nemen van Regeer, die door Ajax werd teruggehaald als gevolg van de transfer van Devyne Rensch. Hierdoor moesten de Tukkers op zoek naar een alternatief op het middenveld, en daarvoor is Verschueren in beeld gekomen. De Spartaan beschikt over een aflopend contract, maar moet deze winter al naar Enschede komen.

FC Twente wil deze transferperiode al toeslaan, zodat het de concurrentie voor is, zo weet RTV Oost. De Belg komt waarschijnlijk ‘de komende dagen’ naar de Tukkers. Het lijkt er zodoende op dat de middenvelder zijn laatste wedstrijd bij Sparta heeft gespeeld. Toevallig maakte hij in die wedstrijd - tegen AZ - de winnende treffer, waardoor Maurice Steijn voor het eerst sinds zijn terugkeer op Het Kasteel een duel wist te winnen.

Verschueren draait al een tijdje mee in de Eredivisie en staat te boek als een scorende middenvelder. In seizoen 2022/23 en 2023/24 scoorde de Belg immers negen doelpunten. Dit jaar heeft Verschueren duidelijk meer moeite met scoren, aangezien hij tegen AZ pas zijn eerste treffer maakte. De 27-jarige speler kwam voorheen uit voor Westerlo, NAC Breda en Lommel SK.

Perez lacht om interesse

De interesse van Twente in Verschueren bereikte zondagavond ook Kenneth Perez. De analist reageerde in Dit Was Het Weekend: “Ze willen nog wat spelers die niet scoren?”, sprak de Deen, die doelde op spelers als Mitchell van Bergen en Sayfallah Ltaief, die weinig rendement toevoegen aan de ploeg van Joseph Oosting.

