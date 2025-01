Jack van Gelder schudt het hoofd, als Sander de Kramer opvallende opvolger voor Giménez noemt

Sander de Kramer denkt dat Feyenoord moet meewerken aan een transfer van , zo laat hij duidelijk blijken bij De Oranjezondag. De Mexicaanse spits staat in de concrete belangstelling van AC Milan en mag volgens de journalist vertrekken. De Kramer noemt vervolgens een vervanger, die niet in de smaak valt bij Jack van Gelder.

Milan is druk bezig met Giménez en meldde zich vorige week al in Rotterdam met officiële biedingen. Het eerste bod van de Italianen werd resoluut van tafel geveegd door Feyenoord, dat naar verluidt zo’n veertig miljoen euro verlangt voor de Mexicaan. Giménez zou zelf al een persoonlijk akkoord hebben bereikt met de Serie A-grootmacht.

De Kramer, die een voorliefde voor Feyenoord heeft, twijfelt niet: “Ik denk dat Giménez weggaat, maar als wij er 45 miljoen euro voor kunnen krijgen denk ik: klein strikje eromheen en dan Sem Steijn halen!”, zegt de journalist stellig. “Je hebt meteen een opvolger!”, reageert Hélène Hendriks. “Ja, ik heb meteen doorgepakt! Sem Steijn scoort zó makkelijk”, antwoordt De Kramer stellig.

Jack van Gelder neemt de suggestie niet serieus en schudt het hoofd. “Sem Steijn is een goede voetballer, maar geen centrumspits…”, zegt de 74-jarige sportpresentator. “Hij scoort zó makkelijk”, herhaalt De Kramer. Van Gelder: “Je kunt hem zeker gebruiken, maar het is geen centrumspits. Steijn is geen afmaker zoals Giménez”, besluit de televisiepersoonlijkheid.

