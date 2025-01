‘Feyenoord verhoogt vraagprijs Giménez, Milan denkt aan alternatieven’

Feyenoord heeft de vraagprijs voor verhoogd, zo weet Tuttosport. Waar de Rotterdammers in eerste instantie genoegen zouden hebben genomen met een bedrag van veertig miljoen euro, zou er inmiddels vijftig miljoen euro nodig zijn de Mexicaan los te weken. AC Milan gaat in ieder geval komende week blijven proberen Feyenoord te overtuigen, maar zal zich daarna op andere doelwitten gaan richten.

Feyenoord is momenteel druk in onderhandeling met AC Milan over een transfer van Giménez. De Italiaanse topclub ziet in de Mexicaan de beoogde nieuwe spits en meldde zich vrijdag met een bod van iets minder dan dertig miljoen euro in De Kuip. Dat was voor de Rotterdammers bij lange na niet voldoende. Waar in eerste instantie werd gesproken over een vraagprijs van veertig miljoen euro, weet Tuttosport dat het verschil tussen vraag en aanbod nog een stuk groter is: Feyenoord verlangt namelijk vijftig miljoen euro voor zijn spits.

Rafaela Pimenta, de zaakwaarneemster van Giménez, is momenteel druk in gesprek met Milan en doet haar uiterste best om Feyenoord te overtuigen haar client naar Noord-Italië te laten verhuizen. Toch lijkt Feyenoord standvastig en niet van plan om Giménez naar de Serie A te laten gaan, wat ook gold voor Dávid Hancko eerder in de transferperiode. De Rotterdammers willen namelijk vol inzetten op succes in de Champions League, waarin woensdag bij de juiste resultaten zelfs een plek in de top acht bemachtigd kan worden. Daarnaast moet in de Eredivisie de achterstand van negen punten op nummer twee Ajax worden ingehaald om ook volgend seizoen aan het miljardenbal mee te mogen doen.

Volgens de Italiaanse krant zal Milan in ieder geval komende week nog blijven proberen Feyenoord te overtuigen Giménez te laten gaan. Mochten de Rossoneri voldoen aan de eisen, wil de nummer vier van de Eredivisie de Mexicaan pas na de wedstrijd op bezoek bij Lille OSC van aanstaande woensdag laten gaan. Als Milan er komende week niet in slaagt Giménez vast te leggen, zal het zich gaan richten op nieuwe doelwitten. Met name João Felix wordt in dat geval gezien als een alternatief.

Geen verdere interesse voor Giménez

Doordat Giménez zijn vorm weer flink te pakken heeft sinds hij is teruggekeerd van zijn bovenbeenblessure, werd hij de afgelopen weken met meerdere clubs in verband gebracht. Naast Milan zouden ook Nottingham Forest, dat de spits afgelopen zomer al wilde overnemen, en Olympique Marseille belangstelling hebben. Transferexpert Rudy Galetti weet echter dat de nummer drie uit de Premier League geen interesse meer heeft in de Mexicaan, terwijl Marseille enkel heeft geïnformeerd.

🚨❌ #NottinghamForest are not interested in signing #Gimenez this transfer window.



‼️ #OM have recently inquired about Santi, but currently, the ONLY club serious for the 🇲🇽 ST is #ACMilan.



💰 The 🔴⚫ are preparing a new offer to convince #Feyenoord to let him go. https://t.co/KUmn559kFS pic.twitter.com/76wua5Cso7 — Rudy Galetti (@RudyGaletti) January 25, 2025

