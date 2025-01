Priske krijgt enorme opsteker in aanloop naar CL-duel met Lille

Brian Priske en Feyenoord hebben vrijdagmiddag zeer goed nieuws gekregen. en deden namelijk weer volledig mee met de groepstraining van de Rotterdammers, zo weet Rijnmond. Ook doet weer volledig mee op de training.

Priske heeft dit seizoen bij Feyenoord te maken met een gigantisch aantal blessures. Nadat Hwang vlak voor de winterstop geblesseerd raakte, liep ook Timber tijdens het trainingskamp een kwetsuur op. Verder moesten ook Gjivai Zechiël en Ramiz Zerrouki afgelopen week afhaken, waardoor Priske tegen Bayern München (3-0) slechts twee volledig fitte middenvelders in zijn selectie had. Daardoor moest verdediger Thomas Beelen die wedstrijd als controleur op het middenveld spelen, wat hij in zijn tijd bij PEC Zwolle ook al enkele keren had gedaan.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Van Hanegem weet wie geroddeld heeft bij Feyenoord: ‘Wegwezen!’

Doordat Calvin Stengs ook niet ongeschonden uit de strijd was gekomen tegen de Duitse recordkampioen, leek Priske voor een nog grotere puzzel op het middenveld komen te staan. Toch is er voor Feyenoord ook goed nieuws. Bij FC Rijnmond worden er vrijdag namelijk beelden getoond van de training van die dag. Daarop is te zien dat Hwang en Timber weer volledig meedoen met de groepstraining van Priske. Als zij woensdag inzetbaar zijn tegen Lille OSC, heeft Priske met Antoni Milambo en Chris-Kévin Nadje vier middenvelders tot zijn beschikking. Ook Zechiël kan naar verwachting spoedig weer aansluiten bij de groepstraining.

LEES OOK: NRC doet pijnlijke onthulling over aanstelling Priske bij Feyenoord

Hartman keert spoedig terug

Wie ook weer volledig meedoet op het trainingsveld bij de Rotterdammers, is Hartman. De linksback liep in maart 2024 een zware knieblessure op en kwam sindsdien niet meer in actie in de hoofdmacht. Vorige week maakte hij wel weer minuten bij het Onder 21-elftal. De verwachting is dat Hartman volgend weekend, wanneer Feyenoord op bezoek gaat bij Ajax, weer bij de selectie zit.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Noa Vahle blundert gigantisch met gênante vraag, Bijlow stomverbaasd

Justin Bijlow kijkt na zijn heldendrol bij Feyenoord - Bayern München raar op van een vraag van Ziggo-verslaggever Noa Vahle