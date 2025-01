Frank de Boer haalt keihard uit naar Brian Brobbey: ‘Héél, héél matig!’

Frank de Boer begrijpt helemaal niets van de interesse van West Ham United in , zo vertelt hij bij Viaplay. De aanvaller van Ajax wordt nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar de Premier League, maar maakt dit seizoen nog totaal geen indruk in de Eredivisie.

Sinds afgelopen vrijdag wordt Brobbey in verband gebracht met een transfer naar West Ham United. The Hammers zijn op zoek naar een extra optie in de spits, omdat die positie dun bezet is bij de club. Ajax wil naar verluidt enkel en alleen meewerken aan een huurdeal met een verplichte optie tot koop. Het eerste bod van West Ham is echter afgewezen, omdat Alex Kroes de ‘absolute hoofdprijs’ wil zien.

Opvallend genoeg werd de 22-jarige spits van Ajax gister (vrijdag) al gespot in Londen. Geen toeval, zo oordeelt De Boer in de voorbeschouwing van de wedstrijd tussen Liverpool – Ipswich Town. “Dat kan geen toeval zijn. Als je de zon wil op zoeken, ga je niet naar Londen. Het lijkt me wel dat daar iets speelt”, begint de oud-trainer van de Amsterdammers.

De Boer over Brobbey: 'Héél, héél matig!'

“West Ham kan ook wel wat doelpunten gebruiken”, stelt Koen Weijland vervolgens. De Boer weet niet wat hij hoort: “Doelpunten?! Hij heeft één doelpunt gemaakt (in de Eredivisie, red.). Ik vind het ongelooflijk. Als je in de Eredivisie maar één doelpunt kan maken, vind ik dat héél, héél matig”, oordeelt de oud-trainer van de Amsterdammers hard.

De Boer ziet Brobbey niet slagen in de Premier League. “Daar zet ik heel grote vraagtekens achter. Als je het niet kan brengen in de Eredivisie… de Premier League is zo’n groot verschil. Hoe vaak hebben we niks meer gehoord van spitsen die naar de Premier League vertrokken?” Weijland wil zijn collega een handje helpen door te benoemen dat Brobbey in het verleden wel ooit trefzeker was. “In mijn ogen heeft hij het één jaar goed gedaan. Op dit moment zie ik hem alleen maar op de grond liggen…”, reageert De Boer stellig.

