Alex Kroes ziet speler met nul wedstrijden voor Ajax 1 als potentiële Oranje-ster

Ajax heeft veel vertrouwen in Sean Steur, blijkt uit de woorden van technisch directeur Alex Kroes. De zeventienjarige middenvelder is basisspeler bij Jong Ajax en heeft volgens Kroes de potentie om binnen een paar jaar een dragende speler te worden in het eerste elftal.

Bij Rondo wil Wesley Sneijder van Kroes weten of er ‘potentiële eerste elftal-spelers’ rondlopen bij Jong Ajax. “Zeker”, antwoordt Kroes. Hij noemt Steur als voorbeeld. “Ik wil eigenlijk niet te veel over individuele jongens spreken, want als ik er eentje noem, voelt de ander zich misschien achtergesteld. Maar die jongen zet in no-time ontzettend goede stappen vooruit. Dat is een goede voetballer.”

Artikel gaat verder onder video

“Gaat hij het Nederlands elftal halen? Nobody knows. Wordt hij over twee of drie jaar een dragende speler voor Ajax 1? Nobody knows. Het talent daarvoor heeft hij. Punt, nul discussie”, maakt Kroes duidelijk. “Wij geloven in hem. Maar het is nu aan hem om die stappen te zetten. Hij moet nu een dragende speler worden bij Jong Ajax.” Sneijder vult aan: “En het is aan jullie om hem te houden en een plan voor hem te maken.”

LEES OOK: Wesley Sneijder confronteert Alex Kroes live op tv: 'Het moet maar hier'

Volgens Kroes is Ajax daar druk mee bezig. “Er zitten bij Jong Ajax ook genoeg andere jongens die Ajax 1 kunnen maken. We zijn druk bezig om die jongens beter te laten worden, waar ze zelf ook alles aan moeten doen, maar ook om ze aan ons te binden. We willen ze de ruimte geven om te groeien.”

Steur verlengde in augustus vorig jaar zijn contract tot medio 2027. Daardoor viste het geïnteresseerde PSV achter het net. Steur maakt al sinds zijn achtste leeftijd deel uit van de Ajax-school en maakte vorig seizoen, op 10 mei 2024, zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong Ajax. Sindsdien speelde hij veertien officiële wedstrijden voor de beloftenploeg. Zijn debuut in het eerste elftal heeft Steur nog niet gemaakt.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Vermeulen geniet van één iemand bij Ajax: 'Kom naar de NOS!'

Arno Vermeulen zou iemand van Ajax wel naar de NOS willen halen.