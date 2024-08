Ajax slaat enorme slag en troeft PSV definitief af: 'Heel veel vertrouwen in hem'

Ajax is erin geslaagd om Sean Steur (16) te contracteren, zo melden de Amsterdammers op de officiële kanalen. Het toptalent heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot medio 2027. Daarmee vist PSV, dat de middenvelder wilde kapen, definitief achter het net.

Steur maakt al sinds zijn achtste leeftijd deel uit van de Ajax-school en maakte vorig seizoen, op 10 mei 2024, zijn debuut in het betaalde voetbal bij Jong Ajax. De middenvelder mocht minuten maken in het duel tegen Jong AZ (1-4 nederlaag).

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: ‘PSV zet aanval in en hoopt toptalent van Ajax binnen te hengelen’

Marijn Beuker is erin geslaagd om het talent uit handen te houden van PSV. Steur wilde naar verluidt pas bijtekenen als het sportieve plaatje helemaal klopte. “We zijn heel blij dat Sean zijn eerste contract bij Ajax heeft getekend. Hij is een groot talent en de laatste jaren niet voor niets vervroegd doorgeschoven. Sean is een dynamische middenvelder die goed kan dribbelen en altijd de oplossing vooruit zoekt. We hebben veel vertrouwen in een mooie toekomst voor hem bij onze club”, zegt Beuker.

Steur reageert in een video op zijn contractondertekening. Aan het einde van het filmpje schudden Steur en Beuker elkaar, voor de gebruikelijke foto’s, de hand. “We doen nog even de handshake. Je moet me wel in de ogen aankijken!”, grapt de Ajax-directeur als Steur wat verlegen naar beneden staart.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ESPN geniet van gedrag Robin van Persie, vlak voor Ajax - sc Heerenveen

Robin van Persie voelde zich op zijn gemak in de Johan Cruijff ArenA, voorafgaand aan Ajax - sc Heerenveen.