Arsenal krijgt penalty tegen op zeer ongebruikelijke wijze en ziet landstitel uit zicht verdwijnen

Arsenal heeft punten laten liggen in de uitwedstrijd tegen Brighton & Hove Albion. De Londenaren gaven een voorsprong uit handen: 1-1. Koploper Liverpool heeft nu een voorsprong van vijf punten, met nog twee wedstrijden tegoed. De ploeg van Arne Slot heeft zondag een duel met Manchester United op het programma staan, al is het doorgaan daarvan nog onzeker.

Arsenal, zonder de geschorste Jurriën Timber, begon goed aan de ontmoeting in het AMEX Stadium en kreeg na vijf minuten al een mogelijkheid via Leandro Trossard. De Belg zag zijn poging van buiten het strafschofgebied echter worden geblokt. Enkele minuten later nam spits Gabriel Jesus het Brighton-doel onder vuur, maar zijn poging werd gestopt door Bart Verbruggen. Na vijftien minuten spelen moest de Nederlander het antwoord wel schuldig zijn. De zeventienjarige Ethan Nwaneri dook vanaf de rechterkant op in het strafschopgebied en schoot de bal met links onder Verbruggen, die er niet al te lekker uitzag, door: 0-1.

Artikel gaat verder onder video

De thuisploeg, die naast Verbruggen ook Joël Veltman en Jan Paul van Hecke in de basisploeg had, moest in de achtervolging en ondernam via Simon Adingra al snel enkele doelpogingen, welke beiden werden geblokt. De grootste kans was voor Brajan Gruda, die zijn kopbal na zo’n twintig minuten spelen gered zag worden door Arsenal-doelman David Raya. The Seagulls bleven aandringen op de gelijkmaker en het was Adingra die na iets meer dan een half uur spelen een schotpoging ondernam. De 23-jarige Ier zag zijn schot echter over het doel van Raya verdwijnen. Kor voor rust kreeg Gabriel Jesus nog de kans om de 0-2 binnen te koppen, de bal verdween echter nipt over het doel van Verbruggen.

Met Georginio Rutter en Yankuba Minteh in de ploeg voor Matt O'Riley en Brajan Gruda probeerde Brighton-trainer Fabian Hürzeler na rust het duel te kantelen. Zijn wissels leken effect te sorteren, want de thuisploeg kwam beter voor de dag. En kreeg via Pervis Estupiñán een grote kans op de gelijkmaker, maar zijn schot met links werd gered door Raya. Na een klein uur spelen kreeg Brighton een strafschop na een overtreding van William Saliba op João Pedro: op voor Saliba ongelukkige wijze kwamen hun hoofden met elkaar in botsing. Dit buitenkansje werd benut door de Braziliaan van Brighton: 1-1.

Dertien minuten voor tijd kreeg Brighton een grote mogelijkheid om de wedstrijd naar zich toe te trekken, maar Minteh wist zich daar geen raad mee. De voormalig aanvaller van Feyenoord schoof de bal uit kansrijke positie naast. Daardoor kwam er geen verandering meer in de tussenstand en liep Arsenal weer averij op in de titelstrijd. Bij the Gunners zat de Nederlandse aanvaller Ismeal Kabia de hele wedstrijd op de bank.