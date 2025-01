Vrouw van Kai Havertz deelt schokkende berichten op Instagram

De vrouw van heeft schokkende berichten ontvangen na de uitschakeling van Arsenal in de FA Cup. Op haar Instagram-kanaal deelt Sophia Havertz twee persoonlijke berichten die ze ontving.

"Ik hoop dat je een miskraam krijgt", schrijft iemand richting het 25-jarige model. Iemand anders bedreigt haar ongeboren baby: "Ik ga naar je huis toe en je baby afslachten. Dit is geen grap, wacht maar." Sophia Havertz, die in november bekendmaakte in verwachting te zijn van haar eerste kind, schrijft zelf: "Ik weet niet wat ik hierop moet zeggen, maar toon alsjeblieft meer respect. We zijn beter dan dit."

De berichten komen mogelijk van boze supporters van Arsenal, na een slecht optreden van Havertz tegen Manchester United. De spits veroorzaakte een penalty, miste in de slotfase van de reguliere speeltijd een gigantische kans en was in de daaropvolgende strafschoppenserie de enige speler die miste vanaf elf meter. Daarom bereikte Manchester United de vierde ronde van de FA Cup, na het 1-1 gelijkspel in de reguliere speeltijd.

📲 Kai Havertz’s wife, Sophia, on Instagram.



Disgusting & unacceptable behaviour. 🤬 pic.twitter.com/cWsjMOw19Z — afcstuff (@afcstuff) January 12, 2025

