Jordy Clasie tekent langdurig contract: 'Komen veelbelovende tijden aan'

gaat zijn contract bij AZ met nog eens drie seizoenen verlengen tot medio 2028, zo maakt de Alkmaarse club vrijdagmiddag bekend. De aanvoerder staat al sinds 2019 onder contract bij de huidige nummer zes van de Eredivisie en ziet heel veel perspectief bij de club.

AZ nam Clasie (33) in de zomer van 2019 transfervrij over van Southampton, dat vier jaar eerder nog vijftien miljoen euro aftikte om de middenvelder over te nemen van Feyenoord. Sindsdien speelde de zeventienvoudig international van Oranje niet minder dan 204 officiële duels voor de Alkmaarders, waarin hij negen keer trefzeker was en vijftien assists achter zijn naam kreeg. Met 52 Europese duels voor AZ is hij inmiddels zelfs uitgegroeid tot recordhouder.

Clasie ziet veel perspectief bij AZ: 'Zit enorm op mijn plek'

Clasie toont zich verheugd met zijn nieuwe verbintenis en legt uit waarom hij voor zo'n lange periode heeft bijgetekend: "Ik heb al vaker gezegd dat ik enorm op mijn plek zit bij AZ. De mensen, de manier van werken en het toekomstperspectief maakt dat ik met veel plezier met drie jaar ga verlengen. Bij AZ is veel mogelijk. Als ik om mij heen kijk zie ik veel jonge en gretige spelers. Er heerst een cultuur van iedere dag beter willen worden. Mijn ervaring deel ik graag met de jongens om hen beter te maken. En ik geloof erin dat AZ op de goede weg is om ook op sportief vlak stappen te blijven zetten. Dat zeg ik niet alleen vanwege de periode waarin we momenteel zitten, maar vooral omdat de visie bij AZ sterk is. Er komen veelbelovende tijden aan", aldus de middenvelder.

'Jordy haalt een ontzettend hoog niveau'

Directeur voetbalzaken Max Huiberts van AZ is eveneens in zijn nopjes met het nieuwe contract van Clasie. "Wat Jordy week in week uit laat zien is van grote klasse. Hij haalt een ontzettend hoog niveau, is in staat om wedstrijden te lezen en zowel het team als individu beter te laten functioneren.", meent de beleidsbepaler. Buiten zijn voetballende kwaliteiten speelt Clasie ook een belangrijke rol in de selectie van trainer Maarten Martens, legt Huiberts uit: "Daarnaast is Jordy met al zijn ervaring in binnen- en buitenland erg belangrijk voor de ontwikkeling van de jonge spelers in het team." De onderhandelingen verliepen allerminst problematisch: "De gesprekken over zijn contractverlengingen verliepen soepel en respectvol. Dat heeft er grotendeels mee te maken dat Jordy vierkant achter de plannen, ambities en werkwijze van AZ staat. We zijn ervan overtuigd dat Jordy ook de komende jaren zijn stempel gaat drukken op het teamproces en de prestaties van AZ 1", besluit de directeur.

