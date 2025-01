Opstelling Feyenoord: Priske kiest voor Hwang en brengt Bueno pijnlijk nieuws

Feyenoord-trainer Brian Priske heeft de opstelling van zijn elftal voor de Champions League-wedstrijd tegen LOSC Lille bekendgemaakt. De Deense oefenmeester heeft opnieuw moeten puzzelen op het middenveld en start net als in de wedstrijd tegen Bayern München (3-0 winst) met Thomas Beelen als verdedigende middenvelder. In-beom Hwang start ook in de basis.

Priske moest een week geleden voor de wedstrijd tegen Bayern München al puzzelen, aangezien de nodige middenvelders ontbraken in zijn elftal. Dat is er een week later niet veel beter op geworden. Calvin Stengs viel uit tegen de Duitsers en is door een hamstringblessure afwezig in Lille. Ook Chris-Kévin Nadje, die een helft speelde tegen Der Rekordmeister, is woensdagavond afwezig in Frankrijk. Het middenveld van Feyenoord bestaat daarom uit Antoni Milambo, Thomas Beelen en In-beom Hwang, die terug is van zijn blessure.

Verder voert Priske geen wijzigingen door in zijn opstelling. Gijs Smal, die een sterke wedstrijd speelde tege Bayern München, krijgt op de linksbackpositie opnieuw de voorkeur boven Hugo Bueno. Dat is pijnlijk voor de Spanjaard, die eerder dit seizoen veel indruk heeft gemaakt. Bart Nieuwkoop start als rechtsback, terwijl de betrouwbare Dávid Hancko met Gernot Trauner het hart van de defensie vormt.

De aanval van Feyenoord staat onder aanvoering van Santiago Giménez, die ondanks de concrete interesse van AC Milan 'gewoon' speelt namens Feyenoord. Hij wordt geflankeerd door Anis Hadj Moussa en Igor Paixão.

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Nieuwkoop, Hancko, Trauner, Smal; Beelen, Hwang, Milambo; Hadj Moussa, Gimenez, Paixão