Directeur Maccabi Tel Aviv ontslagen na 'vernederende en schokkende uitspraak'

Maccabi Tel Aviv heeft financieel directeur Tomer Shmuel ontslagen, na een racistische uitspraak op sociale media. Shmuel schreef op zijn Facebook-account: “Als je naar Afrika reist, moet je niet verbaasd zijn als je apen tegenkomt.”

Shmuel deelde een foto van het stadion van competitiegenoot Hapoel Be’er Sheva, een dag na de onderlinge wedstrijd tussen Maccabi Tel Aviv en Hapoel Be’er Sheva (2-2). Daar zette hij zelf de racistische tekst bij. Shmuel verwijderde het bericht snel.

Het stadion van Hapoel Be’er Sheva is slechts zo’n dertig kilometer verwijderd van de Gazastrook. De stad Be'er Sheva was een Palestijnse stad, totdat de lokale bevolking vluchtte of werd verdreven in de Arabisch-Israëlische Oorlog van 1948.

Na de publicatie van Shmuel op Facebook was de Israëlische voetbalwereld in rep en roer. Hapoel Be'er Sheva sprak van een 'schandelijk bericht', terwijl ook het orgaan achter de nationale competitie afkeuring uitsprak en een boete uitdeelde van zo’n 2660 euro.

De Israëlische voetbalbond liet ook van zich horen. “Niets kan een bericht rechtvaardigen dat zo beledigend, vernederend en schokkend is. Zelfs als het bericht is verwijderd, zou degene die verantwoordelijk is ervoor er goed aan doen om snel excuses aan te bieden en na te denken over hoe de fout hersteld kan worden. De zaak is doorverwezen naar de aanklager van de voetbalbond voor onderzoek.”

Het duurde even voordat Maccabi Tel Aviv van zich liet horen, maar inmiddels is het ontslag van Shmuel door de club bevestigd. "De club is van mening dat het bericht van Shmuel compleet onacceptabel en ongepast is, ongeacht de intentie. Daarom heeft de club besloten om de samenwerking per direct te beëindigen. Wij bieden onze oprechte excuses aan aan de supporters van Hapoel Be'er Sheva, de club en de inwoners van de stad."

Het is niet de eerste keer dat Maccabi in verband wordt gebracht met racistische uitingen. Zo werden in 2016 en 2024 in Amsterdam, rondom wedstrijden tegen AZ en Ajax, liederen gezongen door Maccabi-supporters, waarin bijvoorbeeld ‘dood aan de Arabieren’ of ‘er zijn geen scholen meer in Gaza, want er zijn geen kinderen over’ werd gescandeerd. Ook werden Palestijnse vlaggen van ramen getrokken in Amsterdam.