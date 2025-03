Rechtbank deelt opnieuw celstraffen uit na rellen bij bij Ajax - Maccabi

De rechtbank in Amsterdam heeft opnieuw vier mensen veroordeeld voor de strafbare feiten die zij pleegden rondom het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. Het viertal is veroordeeld tot celstraffen die oplopen tot twaalf weken voor onder meer het oproepen tot geweld en beledigende uitlatingen over joden.

Ajax was op 7 november veel te sterk voor de Israëlische opponent, die in de Johan Cruijff ArenA op een 5-0 nederlaag werd getrakteerd. Na afloop van het duel ging het echter helemaal mis in Amsterdam. Supporters van Maccabi zouden een dag voor de wedstrijd onder meer een Palestijnse vlag van een gevel hebben getrokken, taxi's hebben vernield en zich provocerend hebben opgesteld. Aan de andere kant werden zij op verschillende plekken aangevallen door groepjes relschoppers.

Het is niet voor het eerst dat er celstraffen worden uitgedeeld naar aanleiding van de ongeregeldheden bij de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi. In december legde de rechtbank vier celstraffen en een werkstraf op aan vijf verdachten. Nu zijn er opnieuw vier mannen veroordeeld, na onder meer het oproepen tot geweld. "In een publieke appgroep zijn beledigende teksten geuit tegenover Joden en werd opgeroepen tot geweld tegen Maccabi-supporters", schrijft de rechtbank.

Meerdere verdachten namen deel aan de appgroep 'Buurthuis 2', waarin informatie werd verschaft over de Maccabi-supporters. Zo werd er verspreid waar 'die Joden' zich bevonden en werd er een tijd en een locatie doorgegeven waar men zich moest verzamelen. Verder zouden de verdachten 'Jodenhaat' hebben verspreid. Zo rekent de rechtbank het een van de verdachten 'zwaar aan' dat hij zich 'uiterst kwetsend en beledigend uitliet over Joden met specifieke verwijzingen naar de Holocaust'.

Celstraffen tot twaalf weken uitgedeeld

De rechtbank Amsterdam heeft een 27-jarige man 12 weken gevangenisstraf op voor hulp bij geweldpleging en groepsbelediging. Twee mannen van 32 en 22 jaar krijgen respectievelijk 6 weken en 1 maand gevangenisstraf opgelegd voor hulp bij geweldpleging. Een 26-jarige man is veroordeeld tot 30 dagen gevangenisstraf waarvan 19 dagen voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar voor openlijke geweldpleging.