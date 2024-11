Amsterdammers en taxichauffeur doen hun verhaal: 'Maccabi-fans spuugden en gooiden glas'

Er zijn nieuwe details naar buiten gekomen van het wangedrag van Israëlische voetbalfans in de aanloop naar Ajax – Maccabi Tel Aviv. Een taxichauffeur vertelt aan het YouTube-kanaal Left Laser over de ervaringen van een collega, wiens taxi werd aangevallen, terwijl anderen zeggen dat ze werden bekogeld met glas en bier. Ook zou fysiek geweld zijn gebruikt tegen personen met herkenbare Palestijnse symbolen.

Left Laser toont beelden van de aanval op een taxi: te zien is dat een hooligan, ogenschijnlijk met een hangslot, inslaat op de taxi. Daarbij is de voorruit en een deur beschadigd geraakt. De taxichauffeur heeft een interview met de YouTuber afgeslagen, naar eigen zeggen uit angst voor eigen Israëlische represailles. “Hij heeft de afgelopen dagen meerdere doodsbedreigingen ontvangen. De politie heeft hem de kans ontzegd om een formele klacht in te dienen, ook al nam hij meteen contact met ze op toen zijn auto beschadigd werd”, zegt Bob Scholte, de journalist achter het kanaal.

Taxichauffeur vertelt over collega

Een andere taxichauffeur wil wel vertellen wat hij weet over het incident. Hij zegt dat zijn collega Israëlische supporters aan het filmen was in Amsterdam. “Ze zien het en komen direct op hem af, met sloten en met riemen. Ze beginnen keihard tegen zijn auto te slaan. Hele auto vernield. Een collega van mij rijdt rechtdoor, ziet de politie staan en krijgt te horen: ‘We zijn ermee bezig.’ Ze hebben totaal niets gedaan.”

Volgens de taxichauffeur hebben de Israëlische fans genoeg vrijheid gekregen om samen te komen in Amsterdam. “Ze hebben hun dingetjes kunnen doen in de middag. Ze hebben kunnen dansen en schreeuwen. Ze werden niet lastiggevallen. Totdat bleek dat ze alle Palestijnse vlaggen wegtrokken, ramen aan het vernielen waren, taxichauffeurs bedreigden en auto’s vernielden. Toen pas zijn wij gaan ingrijpen.”

“Die collega van ons laten we niet in de steek”, klinkt het. “Dit is onze stad, die laten we niet vernielen door deze IDF-supporters. Ze trokken niet alleen de vlaggen weg, maar sloegen ook de ramen in van mensen met Palestijnse vlaggen. Dat laten wij niet toe als taxichauffeurs. Dit is onze stad, die moeten wij beschermen. Dit heeft niets met Jodenhaat te maken.”

'Maccabi-supporters spuugden en gooiden glas'

In de video, die in een dag tijd al ruim 300.000 keer is bekeken, worden ook Amsterdamse burgers geïnterviewd over hun ervaringen. Een man zegt dat er bier naar hem werd gegooid en naar hem werd gespuugd in de Damstraat door Maccabi-supporters; een andere man zegt dat er ‘fysiek geweld’ werd gepleegd en middelvingers werden opgestoken richting mensen met zichtbare Palestijnse symbolen. Hij vertelt dat iemand van z’n fiets werd getrokken. Toen de man kwam kijken wat er gebeurd was, werd een glazen fles in zijn richting gegooid. Weer een andere man vertelt dat er glas werd gegooid naar fietsers.

Maccabi-hooligans hebben reputatie

Op een persconferentie van de Amsterdamse driehoek zei burgemeester Halsema vrijdagmiddag dat de aanhang van Maccabi in het algemeen bekendstaat als rustig. Maar de ultra’s van Maccabi hebben een gewelddadige reputatie: in eigen land vallen ze onder meer anti-Netanyahu-demonstranten aan waarbij leuzen worden gescandeerd als ‘dood aan alle Arabieren’. Ook zingen ze liederen over het vermoorden en verkrachten van 'communisten' en 'Arabieren'.

Peter Holla, politiechef van de Regionale Politie Eenheid Amsterdam, bevestigde op de persconferentie dat er woensdag misdragingen waren van Maccabi-fans. “Door Maccabi-supporters wordt op het Rokin een vlag van de gevel gehaald en ze vernielen een taxi. Op de Dam wordt een Palestijnse vlag in brand gestoken”, zei hij onder meer.

Vijf personen in ziekenhuis beland

Donderdag waren er overdag ‘vechtpartijen over en weer’ en ‘zoekgedrag van tegenstanders’, maar wist de politie de groepen ‘in het algemeen uit elkaar te houden’. Donderdagnacht gingen pro-Palestijnse Amsterdammers echter op zoek naar Maccabi-fans en werden die ‘op verschillende plekken in de stad ernstig mishandeld’. Vijf personen zijn behandeld in het ziekenhuis en inmiddels ontslagen.