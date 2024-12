Celstraffen voor relschoppers na Ajax - Maccabi Tel Aviv

De rechtbank heeft vier celstraffen en een werkstraf opgelegd aan vijf verdachten van betrokkenheid bij de rellen die afgelopen november uitbraken rond het Europa League-duel tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. De straffen vallen hoger uit dan gebruikelijk bij soortgelijke delicten.

Ajax was op 7 november veel te sterk voor de Israëlische opponent, die in de Johan Cruijff ArenA op een 5-0 nederlaag werd getrakteerd. Na afloop van het duel ging het echter helemaal mis in Amsterdam. Supporters van Maccabi zouden een dag voor de wedstrijd onder meer een Palestijnse vlag van een gevel hebben getrokken, taxi's hebben vernield en zich provocerend hebben opgesteld. Aan de andere kant werden zij op verschillende plekken aangevallen door groepjes relschoppers.

De beelden uit Amsterdam gingen de hele wereld over en leidden tot grote verontwaardiging en beschuldigingen van antisemitisme. Zelfs de Amerikaanse president Joe Biden voelde zich genoodzaakt te reageren. De rechtbank neemt de ontstane ophef mee in de strafmaat van de verdachten, zo blijkt dinsdag: zij krijgen een hogere straf dan in voorkomende gevallen omdat de rechter vindt dat er "gelet op de ernst van de feiten en de context waarin zij zijn gepleegd een gevangenisstraf op zijn plaats is", zo citeert de NOS.

Celstraffen tot zes maanden uitgedeeld voor rellen in Amsterdam

Drie van de vijf tot gevangenisstraf veroordeelde verdachten stonden terecht voor openlijke geweldpleging, de andere twee zouden in een groepsapp informatie hebben gedeeld die aan de geweldsuitbarsting bij heeft gedragen. Verdachte Sefa Ö. (32) moet een half jaar de cel in, met aftrek van zijn voorarrest. Rachid O. (26) is veroordeeld tot tien weken cel, Umutchan A. (24) en Karavan S. (26) verdwijnen een maand achter de tralies. De vijfde verdachte, Lucas D. (19) is volgens het jeugdstrafrecht veroordeeld tot een werkstraf van 100 uur.

