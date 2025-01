FC Twente - Beşiktaş J.K. op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 30 januari 2025 staat de spannende Europa League-wedstrijd tussen FC Twente en Beşiktaş J.K. op het programma. Beide teams zullen strijden om een belangrijke overwinning in deze Europese competitie. De wedstrijd begint om 21:00 uur Nederlandse tijd.

Op welke zender is FC Twente - Beşiktaş J.K. te zien?

De wedstrijd tussen FC Twente en Beşiktaş J.K. wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 2. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14, maar voor Ziggo Sport 2 is een aanvullend pakket vereist. Controleer bij je provider of je toegang hebt tot dit kanaal.

Recente prestaties van FC Twente en Beşiktaş J.K.

FC Twente heeft wisselende resultaten behaald in hun laatste vijf wedstrijden. Ze wonnen recentelijk met 2-3 van Malmö, maar verloren eerder van NAC (2-1) en Go Ahead (3-1). Hun grootste recente overwinning was die op Willem II met 6-2. Beşiktaş J.K. heeft ook gemengde resultaten met een recente 1-1 tegen Antalyaspor en een indrukwekkende 4-1 overwinning op Athletic Club. Beide teams zullen gemotiveerd zijn om een resultaat te halen: ze zijn alletwee nog niet zeker van de play-offronde van de Europa League.

Stand in de Europa League

In de huidige competitie staat Beşiktaş op de 24e plaats met negen punten, terwijl FC Twente op de 26e plaats staat met zeven punten. Beide teams hebben eigenlijk een overwinning nodig om bij de beste 24 teams te eindigen.