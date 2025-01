FC Twente - Willem II op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op zondag 12 januari 2025 staat de Eredivisie-wedstrijd tussen FC Twente en Willem II op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in De Grolsch Veste. Waar en hoe laat wordt de wedstrijd uitgezonden?

Hoe laat begint FC Twente - Willem II?

De aftrap van de wedstrijd tussen FC Twente en Willem II is om 12:15 uur. De KNVB heeft Jeroen Manschot aangesteld om het duel in goede banen te leiden.

Op welke zender is FC Twente - Willem II te zien?

Artikel gaat verder onder video

De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 3. ESPN 3 is beschikbaar bij veel providers als onderdeel van een aanvullend abonnement. Controleer bij je provider op welk kanaal ESPN 3 te vinden is.

Hoe staan FC Twente en Willem II ervoor in de Eredivisie?

FC Twente staat momenteel op de zesde plaats in de Eredivisie met 31 punten uit zeventien wedstrijden. De ploeg kende wisselende resultaten in de laatste vijf wedstrijden, met een overwinning tegen Groningen (2-0) en Katwijk (2-3), maar ook een zware nederlaag tegen PSV (6-1). Willem II staat op de negende plaats met 22 punten. De Tilburgers wonnen recentelijk van NEC (4-1) en PEC (0-1), maar verloren van Noordwijk (2-1) en Heerenveen (1-2).

Onderlinge historie

In de recente ontmoetingen tussen beide teams heeft FC Twente een lichte overhand. De laatste keer dat de ploegen elkaar troffen, won FC Twente met 0-1 in Tilburg. In de vijf voorgaande ontmoetingen wist Willem II geen enkele keer te winnen van FC Twente.

Wie wint de wedstrijd tussen FC Twente en Willem II? Laden... 80% FC Twente 13.3% Willem II 6.7% Gelijkspel 15 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Lars Unnerstall pakt telefoon en helpt FC Twente uit de brand in Duitsland

Lars Unnerstall is niet alleen met zijn reddingen van grote waarde voor FC Twente.