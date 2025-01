Ferencváros - AZ op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Op donderdag 30 januari 2025 staat de spannende Europa League-wedstrijd tussen Ferencváros en AZ op het programma. De wedstrijd wordt gespeeld in de Groupama Arena in Boedapest en begint om 21:00 uur. Voor de fans die niet naar Hongarije kunnen afreizen, is er goed nieuws: de wedstrijd wordt live uitgezonden op Ziggo Sport 3.

Hoe laat begint Ferencváros - AZ?

De aftrap van de wedstrijd tussen Ferencváros en AZ is om 21:00 uur. Zorg dat je op tijd inschakelt om niets van de actie te missen.

Op welke zender is Ferencváros - AZ te zien?

Artikel gaat verder onder video

De Europa League-ontmoeting tussen Ferencváros en AZ wordt uitgezonden op Ziggo Sport 3. Ziggo Sport is beschikbaar voor Ziggo-klanten op kanaal 14. Voor niet-Ziggo-klanten is Ziggo Sport Totaal beschikbaar als aanvullend pakket bij diverse providers. Raadpleeg de programmering bij Ziggo voor meer informatie.

Recente prestaties van Ferencváros en AZ

Ferencváros heeft wisselvallige resultaten behaald in hun laatste vijf wedstrijden. Ze verloren recent met 2-0 van Frankfurt en met 5-0 van PAOK, maar wisten wel te winnen van Malmö (4-1), Dynamo Kyiv (0-4) en Nice (1-0).

AZ heeft in hun laatste vijf wedstrijden eveneens laten zien een wisselvallige ploeg te zijn. Ze verloren met 1-2 van Sparta, maar boekten een knappe 1-0 overwinning op Roma. Daarnaast speelden ze gelijk tegen Utrecht (0-0) en PSV (2-2), en wonnen ze met 2-0 van Ajax.

Stand in de Europa League

In de huidige competitie staat AZ op de veertiende plaats met elf punten uit zeven wedstrijden en een doelsaldo van +1. Ferencváros bevindt zich op de 22e plaats met negen punten uit zeven wedstrijden en een doelsaldo van -1. De Alkmaarders hebben hun ticket voor de play-offronde al binnen, dat geldt echter niet voor hun Hongaarse opponent.