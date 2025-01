FIFA-voorzitter moet tijdens inauguratie hard lachen om plan van Trump

FIFA-voorzitter Gianni Infantino is tijdens de inauguratie van Donald Trump in lachen uitgebarsten. De nieuwbakken president van de Verenigde Staten herhaalde in zijn toespraak het voornemen om de Golf van Mexico te hernoemen tot Golf van Amerika. Dit zorgde voor hilariteit bij onder meer de FIFA-voorzitter, maar ook bij Hillary Clinton.

Het oceaanbekken, dat begrensd wordt door de Amerikaanse Golfkust, oostelijke staten van Mexicio en het eiland Cuba, is een belangrijk centrum van economische activiteit, waaronder visserij, maritiem transport en olie- en gasproductie. Dat verklaart de interesse wellicht. "Binnenkort gaan we de naam van de Golf van Mexico veranderen in de Golf van Amerika", aldus Trump kort na zijn beëdiging.

De plannen van Trump zorgden voor hilariteit bij Infantino en dus ook bij Clinton. Overigens zorgt de aanwezigheid van de voorzitter van de wereldvoetbalbond op X voor vraagtekens. De vraag wat de 54-jarige Zwitser doet bij de inauguratie van Trump duikt meermaals op. Naar verluidt is Infantino aanwezig vanwege het WK 2026, dat gehouden wordt in de Verenigde Staten, Canada en Mexico.

Volgens Inside World Football hebben Trump en Infantino een 'geweldige vriendschap'. Het medium stelt wel dat het beeld van de FIFA-voorzitter die leek te applaudisseren voor enkele delen van de zeer provocerende en veelbesproken inauguratiespeech van Trump zorgde voor gefronste wenkbrauwen.

Overigens noemde Trump Infantino en het WK van 2026 al tijdens een bijeenkomst voorafgaand aan zijn inauguratie. Daarop stelde de FIFA-voorzitter het 'een ongelooflijke eer' te vinden. "Dit is FIFA op zijn hoogst; genoemd worden door de nieuwe president van de Verenigde Staten van Amerika tijdens zijn overwinningsbijeenkomst, in zijn overwinningstoespraak, is uniek, is prachtig", aldus Infantino.

De FIFA-voorzitter leek Trump zijn 'Make America Great Again'-retoriek zelfs de projecteren op zijn eigen FIFA-ambities. "Ik wil president Trump bedanken, met wie ik een grote vriendschap heb, en hem verzekeren dat we samen niet alleen Amerika weer groot zullen maken, maar natuurlijk ook de hele wereld, want voetbal verenigt de wereld", aldus de Zwitser.

The bald guy is taking me out 😭 pic.twitter.com/YRNTzXUipk — Sourꉂꉂ(ᵔᗜᵔ*) (@Sourapppl) January 20, 2025

Wtf is Gianni Infantino doing at Donald Trump’s inauguration? 😭 pic.twitter.com/YwYP8nqtFc — culerismo™️ (@culerismooo) January 20, 2025