Hakim Ziyech kan plots terugkeren in de Premier League

Voor lonkt een terugkeer in de Premier League. Volgens de krant Fanatik heeft de linkspoot een gesprek gevoerd met Wolverhampton Wanderers, de huidige nummer zeventien van Engeland. Ziyech mag deze maand vertrekken bij Galatasaray.

De kans op een winters vertrek van Ziyech is groot. Hij traint niet meer met de rest van de selectie. Transferexpert Rudy Galetti meldde begin deze week dat Ziyech met Galatasaray in gesprek is over de ontbinding van zijn contract, dat nog een halfjaar doorloopt. Galetti meldde dat een overstap naar Saudi-Arabië het meest waarschijnlijk is, maar nu lijkt de Premier League dus ook een optie.

Wolverhampton-trainer Vítor Pereira, op 19 december aangesteld als opvolger van de ontslagen Gary O'Neil, zou erg gecharmeerd zijn van Ziyech. Ziyech stapte in 2020 over van Ajax naar Chelsea en speelde 107 officiële wedstrijden voor de club, voordat hij in het seizoen 2023/24 werd verhuurd aan Galatasaray en daarna definitief werd overgenomen.

De 31-jarige creatieveling werd vorig seizoen kampioen van Turkije, maar komt dit seizoen nauwelijks in het stuk voor bij Galatasaray. Hij speelde mede door een blessure pas elf officiële wedstrijden, waarvan vijf in de Süper Lig.

Wolverhampton in de lift

Bij Wolverhampton zou Ziyech gaan strijden tegen degradatie, maar de club zit wel in de lift sinds de aanstelling van Pereira. Dankzij zeges op Leicester City (0-3) en Manchester United (2-0), en een gelijkspel tegen Tottenham Hotspur (2-2), zijn the Wolves opgeklommen tot de virtueel veilige zeventiende plaats.