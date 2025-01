Hoe kijk je het goedkoopste naar je favoriete club?

Als voetballiefhebber wil je natuurlijk niets missen van de wedstrijden van je favoriete club. Wil je bijvoorbeeld PSV, FC Twente of Ajax volgen in de Eredivisie, of kijk je ook en misschien wel liever naar de Champions League? Wellicht is jouw favoriete club helemaal geen Nederlandse club, maar wil je juist naar internationale topcompetities zoals de Premier League kijken. Misschien wil je het wel allemaal? Hoe dan ook, het volgen van voetbalwedstrijden is voor jou een essentieel onderdeel van je week. Maar hoe kun je al die wedstrijden kijken, zonder diep in de buidel te tasten?

Wat kost voetbal kijken eigenlijk?

Voetbal kijken is in Nederland vaak verbonden aan betaalde zenders en abonnementen. Denk aan ESPN voor de Eredivisie, Ziggo Sport voor Europese competitie en internationale competities via bijvoorbeeld Viaplay. De maandelijkse kosten als je meerdere van deze diensten hebt lopen al snel op tot tientallen euro’s. Daarbovenop betaal je ook nog voor een stabiele verbinding voor internet en tv. Dit is de noodzakelijke basis voor het bekijken van livewedstrijden in hoge kwaliteit en zonder haperingen.

Om te begrijpen hoe je kunt besparen, is het belangrijk om te welke factoren meespelen in de kosten, dit zijn:

1. Abonnementskosten voor sportzenders.

2. Kosten voor internet en tv thuis.

3. Soms heb je extra apps of pay-per-view-diensten nodig voor specifieke wedstrijden.

Stap 1: Kies het juiste pakket

De eerste stap naar goedkoper voetbal kijken is het kiezen van het juiste streamingpakket. Verschillende aanbieders hebben uiteenlopende pakketten die variëren in prijs en aanbod. Enkele populaire opties zijn:

ESPN: Hier kijk je met name naar de Nederlandse competities, zoals de Eredivisie en de KNVB Beker, maar ook de Azerion Vrouwen Eredivisie. Bij veel internetproviders wordt ESPN aangeboden in een apart pakket of als losse uitbreiding op je abonnement. De kosten liggen vaak tussen de €10 en €15 per maand. ESPN 1 is natuurlijk sowieso gratis als je een internet en tv abonnement hebt, maar dan moet je maar net geluk hebben dat je club daar uitgezonden wordt Ziggo Sport: Met Ziggo kijk je naar internationale topcompetities en de Champions League. Wedstrijden van Nederlandse clubs in de Champions League kun je gratis volgen, al moet je wel een account hebben. Voor alle andere wedstrijden heb je een betaald abonnement nodig. Viaplay: Bij Viaplay kijk je onder andere naar de Premier League en de Bundesliga. Ook hiervoor heb je een betaald abonnement nodig.

Tip: Controleer of je huidige provider bundels aanbiedt waarbij je meerdere sportzenders kunt combineren. Vaak is dit goedkoper dan het nemen van losse abonnementen.

Stap 2: Optimaliseer je internet en tv abonnement

Een stabiele en snelle internetverbinding is cruciaal voor het streamen van voetbalwedstrijden. Het is daarom belangrijk om een pakket te kiezen dat niet alleen betaalbaar is, maar ook voldoende snelheid heeft. Het is slim om bij een onafhankelijke vergelijkingswebsite de mogelijkheden voor internet vergelijken te onderzoeken. Vaak kun je hier op basis van je postcode ontdekken welke pakketten leverbaar zijn op jouw adres en welke het best aansluit bij je wensen. Zaken waar je op moet letten tijdens het vergelijken zijn de internetsnelheid, de prijs, contractduur en natuurlijk welke zenderpakketten inbegrepen zijn. Bij sommige providers zijn bepaalde sportpakketten bijvoorbeeld al inbegrepen of krijg je korting hierop.

Stap 3: Overweeg streamingdiensten

Steeds meer voetbalcompetities zijn via streamingdiensten te bekijken. Deze platforms zijn soms goedkoper dan het kijken naar voetbal binnen een traditioneel tv abonnement, vooral als je alleen een specifieke competitie wilt volgen. Populaire opties buiten de ESPN app, Viaplay app en Ziggo GO zijn DAZN (voor bijvoorbeeld de Saudi League en internationale vrouwencompetities) en Amazon Prime Video voor bijvoorbeeld de League 1.

Stap 4: Combineer en bespaar

Een slimme manier om kosten te besparen is door verschillende diensten te combineren. Veel providers geven je bijvoorbeeld een korting als je internet, tv en een sportpakket afneemt in één pakket. Ook zijn er bundels beschikbaar waarmee je meerdere zenders krijgt voor een lagere prijs. Door slim te vergelijken kun je zien welke combinatiepakketten voor jou het voordeligst zijn.

Kies voor een up-to-date en onafhankelijke vergelijker die je ook tijdelijke acties, cashback en kortingen voor nieuwe klanten toont. Het is hierbij essentieel om een vergelijker te kiezen die onafhankelijk is en dus niet verbonden is aan een provider. Zo weet je zeker dat je niet een bepaalde richting in wordt geduwd en je een eerlijke vergelijking doet!

Extra tips om te besparen op voetbal kijken