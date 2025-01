Kenneth Taylor boekt last-minute vlucht op oudejaarsavond, Quincy Promes met wereldberoemde artiest

Topvoetballers in binnen- en buitenland hebben het nieuwe jaar ingeluid. Op sociale media zien we hoe spelers als , , , , en 2025 zijn begonnen.

Ajax-middenvelder Kenneth Taylor was met zijn vriendin Jade Anna van Vliet op vakantie in Milaan, maar zij besloten op oudejaarsavond op halsoverkop terug te vliegen naar Nederland. "Gisteren besloten we om 18.00 uur om toch nog naar huis te vliegen zodat we met nieuwjaar in Nederland bij familie konden zijn", schrijft Jade Anna.

Feyenoord-spits Santiago Giménez is nog met zijn vrouw Fer Serrano op wintersportvakantie in de Franse Alpen. “Gelukkig nieuwjaar! Een jaar vol kracht voor iedereen”, schrijft Serrano op Instagram, in een bericht dat door Giménez wordt gedeeld.

Ook Ajax-middenvelder Jordan Henderson is de piste op gegaan. Hij deelt enkele foto’s en video’s met zijn familie. “Ik heb genoten van mijn vrije tijd met mijn gezin. Een gelukkig nieuwjaar! Al het beste in 2025", schrijft Henderson.

Lionel Messi luidt het nieuwe jaar in met zijn vrouw Antonela Roccuzzo, die twee foto’s plaatst van het koppel. “Gelukkig 2025”, schrijft ze erbij.

“2025, thank God”, schrijft PSV-ster Noa Lang op Instagram bij een video waarop vuurwerk de lucht in gaat. In-Beom Hwang van Feyenoord deelt een fotocompilatie van zijn jaar, waarin hij vader werd van een dochtertje. De middenvelder deelt meerdere foto's van het in september geboren kindje en ook een afbeelding in een Feyenoord-shirt. "Het gelukkigste jaar van mijn leven. Dankjewel, 2024."

Quincy Promes ging op de foto met Lil Baby, een Amerikaanse rapper met 23 miljoen volgers op Instagram en 31,5 miljoen maandelijkste luisteraars op Spotify.