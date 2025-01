Manchester City trakteert West Ham op forse nederlaag, Van Nistelrooij onderuit bij Aston Villa

Manchester City heeft zaterdag de tweede overwinning op rij geboekt. In eigen huis versloegen The Citizens middenmoter West Ham United met klinkende cijfers: 4-1. Chelsea wist zich op bezoek bij Crystal Palace niet te revancheren voor de 2-0 nederlaag tegen Ipswich Town en speelde teleurstellend gelijk: 1-1. Ruud van Nistelrooij ging met Leicester City opnieuw onderuit, ditmaal met 2-1 op bezoek bij Aston Villa.

Manchester City, dat afgelopen zondag tegen Leicester City (0-2) voor de tweede maal in de afgelopen veertien wedstrijden wist te winnen, ging in het eigen Etihad Stadium goed van start tegen West Ham United. Al na negen minuten kwam de ploeg van trainer Pep Guardiola op een 1-0 voorsprong door een eigen doelpunt van West Ham United-verdediger Vladimír Coufal. The Citizens bleven vervolgens de overhand houden en creëerden via ex-PSV’er Savinho en Phil Foden nog enkele kansen. Vlak voor rust kopte spits Erling Haaland de 2-0 van dichtbij tegen de touwen op aangeven van Savinho.

Na rust bleef Manchester City aandringen bij West Ham United en na tien minuten kwam de thuisploeg op een 3-0 voorsprong. Erling Haaland wist een steekpass van Savinho op juiste waarde te schatten en schoot raak in de linkerhoek. Niet snel daarna volgde ook de 4-0 van Manchester City. Kevin De Bruyne gaf de bal aan Foden, die niet faalde in het zestienmetergebied. Een kleine twintig minuten voor tijd deden The Hammers wat terug via Niclas Füllkrug die de 4-1 maakte. De overwinning van Guardiola en de zijnen kwam echter geen moment meer in gevaar.

Chelsea kan zich niet herstellen van beschamende nederlaag bij Ipswich

Chelsea wilde zich op bezoek bij Crystal Palace revancheren voor de smadelijke uitnederlaag tegen promovendus Ipswich Town (2-0). De mannen van trainer Enzo Maresca kwam vrijwel direct tot enkele mogelijkheden via Jadon Sancho en Nicolas Jackson, maar deze waren niet doeltreffend. De bezoekers hoefden niet lang te wachten op de openingstreffer, want na dertien minuten was het Cole Palmer die aantekende voor de 0-1. Hij schoot vanuit het midden van het strafschopgebied de bal bekeken in de rechterbenedenhoek. Crystal Palace moest in de achtervolging en kreeg via onder meer Jefferson Lerma en Eberechi Eze nog enkele mogelijkheden op de gelijkmaker voor rust.

Na de pauze bleef de thuisploeg op jacht gaan naar de gelijkmaker op Selhurst Park. Zo moest Chelsea-doelman Robert Sánchez redding brengen op kopballen van Daichi Kamada en Lerma. Na iets meer dan tachtig minuten zagen The Eagles hun harde werk beloond worden. Eze gaf de bal voor, waarna Mateta de bal achter Sánchez kon werken: 1-1. Chelsea ging in het restant van het duel op zoek naar de winnende treffer, maar ondanks een slotoffensiefje kwamen The Blues niet meer tot scoren.

Van Nistelrooij met Leicester City onderuit bij Aston Villa

Van Nistelrooij had met Leicester City een duidelijk plan op bezoek bij Aston Villa en dat was tegenhouden. Dat lukte The Foxes ook vrij aardig op bezoek bij de nummer acht. Hoewel de thuisploeg de bovenliggende partij was, werd er voor rust niet gescoord op Villa Park. Beide partijen hadden hun kruit namelijk voor de tweede helft bewaard.

Vlak na rust kreeg Leicester-aanvaller Stephy Mavididi een uitgelezen kans op de bezoekers op 0-1 te schieten, maar hij mikte de bal echter naast het doel van Emiliano Martínez. Na een klein uur spelen kwam Aston Villa op 1-0 door Ross Barkley, die de bal vanaf de rand van de zestien keihard binnenschoot. Lang kon de thuisploeg niet genieten van de voorsprong, want na een misser van Jamie Vardy maakte Mavididi de 1-1. Met de ingevallen Ian Maatsen in de ploeg gingen The Villans weer op jacht naar de voorsprong. En die kwam er ook. Op aangeven van de even daarvoor ingevallen Maatsen werkte Leon Bailey de bal achter Leicester-doelman Jakub Stolarczyk: 2-1 Gescoord werd er niet meer op Villa Park, waardoor Van Nistelrooij voor de vijfde maal op rij onderuitging met Leicester City.

