Nordin Amrabat per direct clubloos: contract bij AEK Athene ontbonden

is per direct transfervrij. De 37-jarige rechtsbuiten heeft via zijn eigen sociale media-kanalen laten weten dat hij zijn contract bij het Griekse AEK Athene heeft laten ontbinden. In het verleden liet Amrabat al meermaals weten graag terug te willen keren in de Eredivisie.

Amrabat maakte medio 2021 de overstap van het Saudische Al-Nassr naar AEK Athene. In totaal speelde hij 113 officiële wedstrijden voor de Griekse topclub, waarin hij goed was voor 22 doelpunten en zeventien assists. Sinds dit seizoen zat de 64-voudig Marokkaans international echter vaker niet dat wel bij de wedstrijdselectie. Beide partijen besloten daarop uit elkaar te gaan.

Artikel gaat verder onder video

"Vandaag komt een onvergetelijk hoofdstuk uit mijn carrière tot een einde’, laat Amrabat op Instagram. "De afgelopen drieënhalf jaar waren gevuld met goede herinneringen. Ik wil de eigenaar, onze fantastische fans en de geweldige mensen op de club bedanken voor alles. Ik wens jullie het beste."

LEES OOK: Amrabat komt met bizarre openbaring over United-middenvelder: ‘Hij ging op de tribune zitten toen hij zag dat hij niet ging spelen’

Amrabat flirtte meermaals met Eredivisie

Amrabat kan nu transfervrij op zoek naar zijn elfde club. Eerder speelde de inmiddels 37-jarige aanvaller voor Almere City, VVV-Venlo, PSV, Kayserispor, Watford, Galatasaray, CD Leganés, Malaga, Al-Nassr en AEK Athene. Een terugkeer naar de Eredivisie is niet ondenkbaar voor de in Huizen geboren rechtspoot.

Zo liet Amrabat in het verleden meermaals weten open te staan voor een terugkeer naar Nederland. "Ik ben hier in januari 2011 weggegaan. Dat is alweer bijna 13,5 jaar. Het is wel het goede moment om terug te keren. Ik ben nog goed en hongerig. Althans, dat vind ik zelf dan", zo vertelde Amrabat vorig jaar mei in gesprek met ESPN.

Vind jij dat Nordin Amrabat nog een toegevoegde waarde kan zijn voor een Eredivisieclub? Laden... 38.2% Ja, zeker! 22.5% Misschien, het ligt ook aan de cub 39.2% Nee, zijn beste tijd is voorbij 102 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Driessen ziet nieuwe Wirtz in Eredivisie rondlopen: 'Hij verdient gelijk een salarisverhoging'

Valentijn Driessen ziet een nieuwe smaakmaker in de Eredivisie.