Amrabat komt met bizarre openbaring over United-middenvelder: ‘Hij ging op de tribune zitten toen hij zag dat hij niet ging spelen’

heeft maandagavond bij Rondo een nogal opmerkelijke uitspraak gedaan over Manchester United-middenvelder . De broer van Mancunian stelde aan tafel bij het Ziggo Sport-programma dat de Braziliaanse middenvelder besloot plaats te nemen op de tribune nadat hij vernomen had niet in de basis te staan in de FA Cup-finale.

Het onderwerp kwam ter sprake nadat het ging over Sofyan Amrabat. De 27-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis bij Manchester United en kon niet altijd rekenen op een basisplaats bij The Red Devils. Nordin Amrabat had daar wel een verklaring voor. “Casemiro haal je er niet zomaar uit”, vertelt hij. “Dat heeft hij (Erik ten Hag, red.) op het einde wel gedaan in de FA Cup-finale.”

Volgens presenstator Wytse van der Goot ontbrak de Braziliaanse middenvelder vanwege een blessure. “Casemiro was niet geblesseerd in de FA Cup-finale", ontkracht Amrabat de uitspraak van de Ziggo Sport-presentator. “Hij zag dat hij niet zou starten, dus toen dacht hij: dan ga ik op de tribune zitten. Hij was gewoon fit. Als hij in de basis zou staan, dan had hij gewoon gespeeld. Het was gewoon een keuze”, aldus de aanvaller van AEK Athene.

Casemiro ontbrak na afloop van de FA Cup-winst ook bij de festiviteiten en vertrok in plaats daarvan met zijn vrouw en kinderen op vakantie. Anna Mariana, de vrouw van de Manchester United-middenvelder, postte een familiefoto op Instagram met als onderschrift: ‘Op vakantie gegaan’. Daarnaast gaan er al langere tijd geruchten dat The Red Devils af willen van de 32-jarige middenvelder die in 2022 nog overkwam van Real Madrid voor een slordige zeventig miljoen euro.

Mogelijk biedt Saudi-Arabië de uitkomst voor de Engelse recordkampioen. Er zouden namelijk meerdere clubs uit de oliestaat zouden wel oren hebben naar de geroutineerde Braziliaan. Sterker nog: Cristiano Ronaldo zou Casemiro al benaderd hebben om hem te komen versterken bij Al-Nassr.

