Fraaie avond voor Ajax, ook goed nieuws voor supporters Feyenoord - FCUpdate Recap

PSV heeft bij de hervatting van de Eredivisie twee punten gemorst tegen AZ: 2-2. De Alkmaarders kwamen in het Philips Stadion tot twee keer toe op voorsprong, maar moesten toezien hoe Luuk de Jong de stand weer in evenwicht bracht. Door het gelijkspel slinkt de voorsprong van de koploper uit Eindhoven op eerste achtervolger Ajax tot vier punten. Ajax zelf boekte een zuinige 2-1 zege op RKC Waalwijk, waarbij Steven Berghuis en Kenneth Taylor de doelpunten voor hun rekening namen. Mohamed Ihattaren bracht in de slotfase de spanning nog even terug, maar dichterbij kwam RKC niet.

PSV morst punten tegen AZ, Ajax sluipt dichterbij op de ranglijst

PSV morst punten tegen AZ, Ajax sluipt dichterbij op de ranglijst

PSV heeft bij de hervatting van de Eredivisie twee punten gemorst tegen AZ: 2-2. De Alkmaarders kwamen in het Philips Stadion via Mayckel Lahdo en Mexx Meerdink tot twee keer toe op voorsprong, maar moesten toezien hoe Luuk de Jong de stand weer in evenwicht bracht. Door het gelijkspel slinkt de voorsprong van de koploper uit Eindhoven op eerste achtervolger Ajax tot vier punten.

Ajax houdt stand met tien man na late goal Ihattaren

Ajax heeft in de eerste Eredivisiewedstrijd na de winterstop een zuinige zege geboekt op hekkensluiter RKC Waalwijk: 2-1. Steven Berghuis zette de ploeg van Francesco Farioli al heel vroeg vanaf de penaltystip op voorsprong, waarna Kenneth Taylor vlak voor rust de tweede Amsterdamse treffer voor zijn rekening nam. Mohamed Ihattaren bracht in de slotfase de spanning nog een beetje terug, maar dichterbij een stunt zou het elftal van Henk Fraser niet meer komen. Lees hier meer over de wedstrijd tussen Ajax en RKC.

Alex Kroes zorgt voor grote verbazing met uitspraken over Ajax

Alex Kroes gaf onlangs een interview in Het Parool, waarin hij terugblikte op zijn eerste periode als technisch directeur bij Ajax. Daarin stelde de bestuurder dat hij wil dat er meer hardheid komt in de Amsterdamse jeugdopleiding. Dat is een opmerking die Henk Spaan niet begrijpt. Lees hier meer over de uitspraken van Alex Kroes.

‘Ajax moet vrezen voor vertrek Hato en kan flink cashen’

Chelsea wil Jorrel Hato deze transferperiode oppikken bij Ajax, zo weet CaughtOffside. Volgens het Engelse medium zijn de Londenaren inmiddels de voornaamste kandidaat om de jonge verdediger over te nemen en zijn ze Real Madrid daarin voorbijgestreefd. Lees hier meer over de interesse van Chelsea in Jorrel Hato.

