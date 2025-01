Jan Joost van Gangelen zet gigantische blunder pas om 23.30 uur recht

De spijkerharde tackle van in de slotfase van de eerste helft tussen PSV en NAC Breda (3-2), werd in de rust opmerkelijk genoeg niet besproken in De Eretribune van ESPN. Jan Joost van Gangelen legt aan het einde van de avond uit waarom dat het geval was.

Perisic zette op slag van rust een roekeloze tackle in op Maxime Busi. De ervaren Kroaat van PSV zette een tackle met twee benen vooruit in op de verdediger van NAC Breda, waarna de ervaren Kroaat een gele kaart ontving van scheidsrechter Dennis Higler. Ingmar Oostrom, de VAR van dienst, beoordeelde het moment vervolgens, maar vond geel uiteindelijk voldoende. Veel kijkers waren vervolgens een andere mening toegedaan en uitten op X massaal hun onvrede over de beslissing van de arbitrage om Perisic niet met rood van het veld te sturen.

LEES OOK: Woedende reacties om doldwaas moment van Ivan Perisic

Artikel gaat verder onder video

Vervolgens werd er in de rust van het duel bij De Eretribune geen woord gerept over het moment. Aan het einde van de avond, omstreeks 23.30 uur, komt Van Gangelen toch nog even terug op het moment, nadat hij er door een kijker op is gewezen dat het cruciale moment tijdens de wedstrijd niet werd besproken in het televisieprogramma van ESPN. “Ik krijg een tipje van Jan de Jong”, zegt Van Gangelen terwijl hij zijn mobieltje in zijn hand heeft. “Ik heb geen idee wie dat is, dat kan elke kijker zijn. Maar hij zegt: jongens, jullie liepen waarschijnlijk naar beneden…”

“En dat was ook zo. Wij hebben in de slotfase van de eerste helft tussen PSV en NAC een overtreding gemist van Perisic”, geeft Van Gangelen toe. “NAC baalde daar achteraf van, want dit is met twee benen gestrekt vooruit, zonder de bal te raken. Hij krijgt uiteindelijk een gele kaart. Dat betekent ook dat het niet meer herzien kan worden door de aanklagen van de KNVB”, aldus de presentator.

De aanwezige Marciano Vink constateert vervolgens bij het zien van de beelden dat Perisic ‘heel goed wegkomt’. “Dit is gewoon een rode kaart. Best wel gek dat dit geen rood is”, voegt collega-analist Kees Kwakman daaraan toe.

Klik op de tekst van het bericht hieronder om de overtreding van Ivan Perisic op X te bekijken:

Ontsnapt Ivan Perišić hier aan een rode kaart? 🤔🟥#psvnac — ESPN NL (@ESPNnl) January 25, 2025

Vind jij dat Ivan Perisic rood had moeten krijgen? Laden... 79.9% Ja 20.1% Nee 717 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 ‘Zieke’ Noa Lang is vlak voor PSV - NAC met hele andere dingen bezig

Noa Lang ontbreekt wegens ziekte bij PSV - NAC Breda, maar meldt zich vlak voor de aftrap wél op Instagram.