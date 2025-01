Van der Gijp vergelijkt Brobbey en Giménez en trekt pijnlijke conclusie

Wim Kieft betwijfelt of het niveau van West Ham United aankan, zo vertelt hij in de podcast KieftJansenEgmondGijp. Met name de lange doelpuntendroogte van de spits van Ajax zorgt voor twijfels bij de oud-spits, die datzelfde gevoel krijgt bij na afgelopen seizoen bij Feyenoord. René van der Gijp is het daar niet mee eens en stelt dat de Mexicaan wat extra’s heeft ten opzichte van Brobbey.

Brobbey wordt momenteel hevig in verband gebracht met een transfer naar West Ham United. In KJEG krijgt Kieft als oud-spits de vraag of hij verwacht dat de Ajacied het kan redden in Engeland. “Daar heb ik wel mijn twijfels over”, begint de voormalig voetballer direct. Maar waarom halen ze Brobbey dan? “Omdat ze gek zijn, geld hebben en in de problemen zitten”, legt Kieft uit.

“Ik heb Brobbey altijd wel talentvol gevonden, maar het kan niet zo zijn dat je zo lang niet scoort”, gaat de oud-spits verder. Brobbey wist dit seizoen pas drie keer het net te vinden in 29 duels. Zijn laatste treffer dateert van eind november. “Dat heb ik ook bij Giménez. Die scoort dan wel wat meer, maar dat duurde ook steeds te lang”, doelt de ex-prof op de doelpuntendroogte die de Mexicaan vorig seizoen doormaakte.

Van der Gijp is het niet eens met zijn collega. “Je hebt er wel gelijk in Wim, maar aan de andere kant, Brobbey heeft mij nog nooit verrast”, stelt de voormalig buitenspeler. Dat lukt Giménez wel. “De manier waarop hij ‘m inschiet tegen Bayern”, doelt Van der Gijp op de 1-0 van afgelopen woensdag. “Dan verrast hij me. Brobbey schiet ‘m niet zo in.” Die redenering kan Kieft zich wel in vinden.

