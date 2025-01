Russisch model verlaat geschorste Mudryk voor collega

Chelsea-aanvaller Mykhailo Mudryk bevindt zich in de hoek waar de klappen vallen. De Oekraïner werd onlangs betrapt op een verboden middel - waardoor hij is geschorst - en schijnt ook in de liefde ongelukkig te zijn. Violetta Bert, een Russisch model waarmee Mudryk samen was, heeft de aanvaller verlaten en gaat er volgens geruchten vandoor met Juventus-speler .

Mudryk is momenteel in afwachting van een B-staal van de dopingtest, maar mag voorlopig niet voetballen voor Chelsea. De Engelse FA voert regelmatig testen uit en de positieve test van Mudryk zal nu verder onderzocht worden, zo laat ook Chelsea weten op de eigen website. De Oekraïense aanvaller zou zelf ontkennen dat hij bewust een verboden substantie tot zich heeft genomen: "Mykhailo heeft categorisch bevestigd dat hij nooit bewust een verboden substantie heeft gebruikt. Zowel Mykhailo als de club zal nu met de relevante autoriteiten samenwerken om te achterhalen wat de positieve test heeft veroorzaakt", liet de Engelse topclub weten.

Russisch model samen met Weston McKennie

Britse tabloids weten nóg meer slecht nieuws over de peperdure aanvaller te melden. De liefdesrelatie tussen model Bert en Mudryk zou zijn stukgelopen, de twee volgen elkaar immers al een tijdje niet meer op Instagram. De Russische schijnt het daarentegen inmiddels heel gezellig te hebben met een collega van Mudryk, namelijk voetballer McKennie van de Amerikaanse nationale ploeg.

© Imago

Bert en McKennie volgen elkaar wél en hebben veel interactie. Daarnaast ontdekte het Instagram-account Game, Set & Match dat de twee naar hetzelfde populaire skioord, Courchevel in Frankrijk, waren gegaan, aangezien beiden een foto deelden op hun Stories. Het feit dat McKennie de foto snel verwijderde, maakt de zaak niet minder verdacht.

McKennie had een tijdje een relatie met Chiara Frattesi, de zus van Internazionale-speler Davide Frattesi. Die relatie liep vorig jaar echter stuk, in juni.

