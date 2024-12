Mudryk is niet de eerste die positief test: deze (Nederlandse) voetballers gingen hem voor

Chelsea-aanvaller is geschorst door de Engelse voetbalbond wegens het afleggen van een positieve dopingtest. Er zijn bij de 23-jarige aanvaller uit Oekraïne sporen van verboden middelen gevonden in zijn urine. Mudryk is lang niet de eerste topvoetballer die positief test, want meerdere grote namen gingen hem voor in het verleden.

Mudryk is momenteel in afwachting van een B-staal van de dopingtest, maar mag voorlopig niet voetballen voor Chelsea. De Engelse FA voert regelmatig testen uit en de positieve test van Mudryk zal nu verder onderzocht worden, zo laat ook Chelsea weten op de eigen website. De Oekraïense aanvaller zou zelf ontkennen dat hij bewust een verboden substantie tot zich heeft genomen: "Mykhailo heeft categorisch bevestigd dat hij nooit bewust een verboden substantie heeft gebruikt. Zowel Mykhailo als de club zal nu met de relevante autoriteiten samenwerken om te achterhalen wat de positieve test heeft veroorzaakt", laat de Engelse topclub weten.

Paul Pogba

Mudryk is niet de eerste topvoetballer die een positieve dopingtest heeft afgelegd. Het meest recente voorbeeld is Paul Pogba, die vorig jaar betrapt werd op het gebruik van doping. Pogba werd in februari geschorst voor vier seizoenen, maar dit werd in een hoger beroep ingekort tot achttien maanden. De Franse voetballer zit momenteel zonder club.

André Onana

Voormalig Ajax-doelman André Onana legde in 2021 een positieve dopingtest af. De huidig doelman van Manchester United testte destijds positief op het verboden middel furosemide: een vochtafdrijvend middel dat vaak wordt gebruikt om andere dopingstoffen in het lichaam te maskeren of te verbergen. Ajax meldde destijds dat de doelman van Kameroen een tabletje van zijn vrouw had genomen. Het kwam de goalie op een schorsing van twaalf maanden te staan.

Nederlanders kregen problemen

Als we terug de tijd in gaan, valt op dat er in het verleden ook de nodige Nederlanders een positieve dopingtest hebben afgelegd. Edgar Davids, op dat moment speler van Juventus, testte in 2001 positief op het gebruik van nandrolon. Het kwam de middenvelder op een schorsing van vijf maanden te staan. Later werd dat teruggebracht naar vier maanden.

Hetzelfde overkwam Jaap Stam in Italië, toen de voormalig verdediger actief was voor Lazio. Hij werd net als Davids betrapt op nandrolongebruik en ontving van de Italiaanse voetbalbond een schorsing van vier maanden. Stam en Davids zijn overigens niet de enige Nederlandse internationals die in die tijd werden betrapt op het gebruik van verboden middelen. Ook Frank de Boer, destijds uitkomend voor FC Barcelona, testte in 2001 positief op het gebruik van nandrolon. Hij ontving een schorsing van een half jaar.

Pep Guardiola

Een andere opvallende naam uit de voetballerij die in aanraking is gekomen met een positieve dopingtest is Pep Guardiola. De coach van Manchester City werd in zijn tijd als speler van Brescia twee keer betrapt op het gebruik van nandrolon. De Spanjaard zou echter niet hebben geweten dat hij een verboden substantie tot zich naam, waardoor hij werd in hoger beroep vrijgesproken van een schorsing van vier maanden.

Chelsea kreeg eerder te maken met een dergelijk incident

Voor Chelsea is de positieve dopingtest van Mudryk geen nieuwe situatie. The Blues hebben hier in het verleden eerder al eens mee te maken gekregen. In 2004 was het nog een stuk heftiger, want de Roemeen Adrian Mutu testte destijds als speler van Chelsea positief op cocaïne. Dit zorgde voor een onmiddelijk vertrek bij Chelsea en een schorsing. In 2008 gaf de FIFA de grootste financiële straf aan een speler in hun geschiedenis toen werd besloten dat Mutu Chelsea 17,1 miljoen euro schuldig was . De voormalige aanvaller vocht de beslissing meer dan tien jaar aan en zijn laatste beroep werd in 2018 nog verworpen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

