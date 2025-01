Mickey van der Hart op bijzondere manier trots op pijnlijke wissel tegen Quick Boys

is op een opvallende manier trots op zijn wissel tegen Quick Boys. De doelman werd, met nog tien minuten te spelen, vervangen door , waarna sc Heerenveen vervolgens de boot inging (3-2 verlies na verlenging). Toch ziet de oud-doelman van Ajax deze wissel als iets unieks.

Drie dagen na de pijnlijke bekeruitschakeling stond Van der Hart 'gewoon' weer op doel. De keeper kon echter niet voorkomen dat Ajax met 0-2 won. Opvallend genoeg mocht Andries Noppert opnieuw warmlopen. "Ik heb hem in de eerste helft even zien lopen", geeft Van der Hart aan bij ESPN. "Maar ik ging er niet vanuit dat... Tijdens de tweede helft heb ik hem niet gezien." De basiskeeper van Heerenveen schat de reden voor deze warming-up in. "Ik denk gewoon om warm te blijven."

LEES OOK: Van Persie verklaart waarom Noppert warmliep tijdens Heerenveen - Ajax

Van der Hart geeft daarna aan niet echt met deze unieke situatie te zitten. "Ik kan er van alles van vinden, maar je hebt het er mee te doen. De trainer heeft eerder al besproken dat hij op deze manier naar keepers kijkt. Het is aan mij om daar mee te dealen."

De keeper kan daarna wel lachen, als de bijzonderheid van de situatie ter sprake komt en lijkt zelfs wat trots te zijn. "Volgens mij ben ik de allereerste keeper ooit die tactisch gewisseld is en niet voor een penaltyserie." Wanneer ESPN-verslaggever Christian Willaert aangeeft dat dit mogelijk de toekomst van het voetbal is, gaat Van der Hart met hem mee. "Misschien wel. En als het over tien jaar de norm is, dan zal ik voor altijd de eerste blijven. Die heb ik op mijn naam staan."

