Van Persie verklaart waarom Noppert warmliep tijdens Heerenveen - Ajax

Robin van Persie overwoog opnieuw om in te laten vallen tegen Ajax, zo vertelt hij bij ESPN. De keeper van sc Heerenveen maakte donderdag tegen Quick Boys (3-2 verlies na verlenging) geen sterke indruk, maar werd drie dagen later wel weer de warming-up ingestuurd.

Van Persie gaf voor het seizoen aan zijn keepers te willen gaan rouleren bij de Friese formatie. Toch heeft de trainer, buiten een blessure van Mickey van der Hart om, amper gekozen voor de Oranje-doelman op het WK in Qatar. Tot Noppert tegen Quick Boys met nog tien minuten op de klok opeens mocht invallen. De doelman maakte een matige indruk en veroorzaakte bij een voorsprong een penalty, die hij ook niet kon stoppen. Heerenveen verloor uiteindelijk ook na verlenging. Alsof er niks gebeurd was, liet Van Persie Noppert in de tweede helft echter opnieuw warmlopen. Christian Willaert verwacht dat daar een bijzondere reden voor was. "Doet hij dat nou om ESPN voor de gek te houden?"

Van Persie stelt echter dat daar niks van waar is. "Wij hebben een soort van schema voor iedere jongen, iedere speler die op de bank zit. Daar is Andries er een van: hij zou kunnen invallen, als keeper op de bank. Dan vind ik het niet meer dan logisch dat iedereen dan ook gewoon warm blijft en op ieder moment kán invallen. Daar zat dus geen andere reden achter."

Noppert viel uiteindelijk niet in, maar had mogelijk wel wat kunnen betekenen voor de Friese ploeg zondag. De doelman wordt sterker ingeschat dan concurrent Van der Hart bij standaardsituaties en voorzetten, terwijl laatstgenoemde tegen Ajax twee doelpunten uit corners moest incasseren.

