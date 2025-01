Noppert valt mogelijk in tegen Ajax, Van Persie laat doelman plots warmlopen

Robin van Persie heeft SC Heerenveen-doelman zondagmiddag laten warmlopen voor een eventuele invalbeurt in het duel tegen Ajax. Donderdagavond verbaasde de coach alles en iedereen door de boomlange doelman tijdens het duel tegen Quick Boys in te brengen voor eerste doelman Mickey van der Hart. Tegen Ajax lonkt opnieuw zo'n scenario.

In de 66ste minuut van de wedstrijd bracht ESPN de reservedoelman van Heerenveen in beeld. Achter het doel van Van der Hart was Noppert bezig met een warming-up. Heerenveen stond op dat moment 0-1 achter, waardoor het aannemelijk lijkt dat Van Persie de boomlange doelman mogelijk wilde inbrengen bij een gelijke stand. Noppert is volgens de coach namelijk goed in het verdedigen van hoge ballen, die veel dreigen te komen op het moment dat Ajax op zoek moet gaan naar de overwinning in het Abe Lenstra Stadion.

Volg hier het liveverslag van SC Heerenveen tegen Ajax:

Artikel gaat verder onder video

Dat Van Persie ervoor kiest om Noppert te laten warmlopen, is opvallend. De invalbeurt van de ervaren doelman heeft namelijk een hoop losgemaakt in Nederland. Van Persie gaf na de wedstrijd tegen Quick Boys, tegen wie Noppert dramatisch inviel, al aan geen spijt te hebben van zijn keuze. Het scenario van het wisselen van doelmannen bij Heerenveen uit tactische overwegingen is voorafgaand aan het seizoen met Van der Hart en Noppert doorgenomen.

Moet SC Heerenveen vaker doelmannen wisselen op basis van tactische overwegingen? Laden... 34% Ja, ik vind het wel een mooie ontwikkeing 66% Nee, dit slaat echt nergens op! 268 stemmen