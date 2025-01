Arbitrage de gebeten hond bij Slot en Liverpool na nederlaag tegen Tottenham

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond in de heenwedstrijd van de halve finale van de League Cup gewonnen van Liverpool. In een weinig opwindende wedstrijd kwamen beide teams lang niet tot scoren, maar trok Tottenham de overwinning in de slotfase over de streep: 1-0. Lucas Bergvall scoorde vlak voor tijd de enige treffer.

Bij Tottenham Hotspur, dat met veel blessures kampte, maakte de net van Slavia Praag overgenomen keeper Antonin Kinsky zijn debuut onder de lat. Bij Liverpool veranderde coach Arne Slot weinig ten opzichte van de het elftal dat meestal in de Premier League speelt. Dat betekende dat Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo aan de aftrap stonden. Wel speelden Conor Bradley, Kostas Tsimikas en Jarell Quansah in de basis ten opzichte van het duel tegen Manchester United (2-2) van afgelopen zondag.

De eerste helft bood weinig spektakel, beide teams waren te slordig aan de bal om echt grote kansen te creëren. Het meest noemenswaardige moment in de eerste helft was het uitvallen van Rodrigo Bentancur, die na een vreemde val bij een corner na een minutenlange blessurebehandeling met een armblessure het veld moest verlaten.

De tweede helft bood aanvankelijk weinig meer spektakel dan de eerste. In de 56e minuut kwam Tottenham bijna op voorsprong toen Alisson Becker de bal verloor aan Bergvall, maar Perdo Porro chipte de bal uiteindelijk net naast. In de 71e minuut was Trent Alexander-Arnold dicht bij de 0-1, maar Radu Drăgușin haalde het keiharde schot van de lijn. In de 80e minuut leek de thuisploeg op voorsprong te komen toen Solanke scoorde op aangeven van Porro, maar na een VAR check werd het doelpunt wegens buitenspel afgekeurd.

Leuk detail was dat de scheidsrechter middels de speakers aan het hele stadion uit legde waarom het doelpunt werd afgekeurd. In de 85e minuut scoorde Tottenham alsnog. Bergvall scoorde alleen voor Becker op aangeven van Solanke, die de bal knap breed legde: 1-0. De vraag was alleen of de achttienjarige Zweed even daarvoor niet zijn tweede gele kaart had moeten krijgen voor een overtreding op Kostas Tsimikas. Slot en zijn assistent Sipke Hulshoff deden daarvoor ook hun beklag bij de arbitrage, waarbij de assistent van de Liverpool-trainer nog de gele kaart kreeg.

Door de overwinning heeft Tottenham een goede uitgangspositie voor de return, die in februari op Anfield gespeeld gaat worden. De winnaar van het tweeluik speelt tegen de winnaar van de dubbele clash tussen Arsenal en Newcastle United. De heenwedstrijd eindigde dinsdag in Londen in een 0-2 overwinning voor de gasten uit Newcastle.