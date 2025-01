Spoorboekje: ADO Den Haag en FC Volendam in actie, Dortmund reist naar Frankfurt

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 17 januari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma in de Keuken Kampioen Divisie en de Bundesliga. ADO Den Haag neemt het op tegen Helmond Sport, terwijl FC Volendam Vitesse ontvangt. In Duitsland reist Borussia Dortmund af naar Eintracht Frankfurt voor een spannende Bundesliga-clash. Daarnaast zijn er nog tal van andere wedstrijden live te volgen op tv.

Wedstrijden

ADO Den Haag - Helmond Sport (20.00 uur): ADO Den Haag speelt thuis tegen Helmond Sport in de Keuken Kampioen Divisie. ADO heeft de laatste wedstrijden goede resultaten geboekt en hoopt deze lijn door te trekken tegen Helmond Sport, dat de laatste tijd wisselvallig presteert.

FC Volendam - Vitesse (20.00 uur): In Volendam staat een interessante ontmoeting op het programma. FC Volendam ontvangt Vitesse, dat na een sterke start van het seizoen wat is teruggevallen. Volendam wil de punten thuis houden en Vitesse zal willen bewijzen dat ze weer op de weg terug zijn.

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund (20.30 uur): In de Bundesliga neemt Eintracht Frankfurt het op tegen Borussia Dortmund. Frankfurt verkeert in goede vorm na een aantal sterke overwinningen, terwijl Dortmund na een aantal teleurstellende resultaten weer op zoek is naar een overwinning.

Voetbal op TV

18.30 uur: Fortuna Dusseldorf - SV Darmstadt 98, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

18.30 uur: Jahn Regensburg - Hannover 96, Viaplay - live verslag van het 2. Bundesliga-duel

19.00 uur: Montpellier HSC - AS Monaco, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

20.00 uur: ADO Den Haag - Helmond Sport, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: FC Dordrecht - Jong AZ, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: FC Volendam - Vitesse, ESPN 2 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Liverpool Vrouwen - Brighton Vrouwen, Ziggo Sport 2 - live verslag van het FA WSL-duel

20.00 uur: SC Cambuur - Excelsior, STAR Channel - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.30 uur: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20.45 uur: AS Roma - Genoa C.F.C., Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

21.00 uur: Burnley FC - Sunderland AFC, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

21.05 uur: Lille OSC - OGC Nice, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

Vandaag jarig

Steve Bennett: 🎂 De Engelse voetbalscheidsrechter Steve Bennett viert vandaag zijn 64e verjaardag.

Jan Wegereef: 🎈 De Nederlandse voetbalscheidsrechter Jan Wegereef is vandaag jarig en wordt 63 jaar.

Cuauhtémoc Blanco: 🎉 De Mexicaanse oud-voetballer Cauhtémoc Blanco viert vandaag zijn 52e verjaardag.

Ali El Khattabi: 🎂 Oud-spits van onder meer sc Heerenveen en AZ Ali El Khattabi wordt vandaag 48 jaar.

Héctor Moreno: 🎈 Vandaag blaast Héctor Moreno, de Mexicaanse verdediger die voor AZ en PSV speelde, 37 kaarsjes uit.

Robin Roefs: 🎉 NEC-keeper Robin Roefs viert vandaag zijn 22e verjaardag.