Spoorboekje: Chelsea en Villarreal in actie, volop Keuken Kampioen Divisie

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op maandag 20 januari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante wedstrijden op het programma. Chelsea neemt het op tegen Wolverhampton Wanderers in de Premier League, terwijl Villarreal het thuis opneemt tegen Real Mallorca in de Primera Division. Daarnaast zijn er meerdere wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie te volgen. Kortom, een dag vol voetbalactie op tv.

Wedstrijden

Trabzonspor - Sivasspor (18.00 uur): Trabzonspor heeft de laatste thuiswedstrijd overtuigend gewonnen met 5-0 tegen Antalyaspor. Ze hopen deze vorm voort te zetten tegen Sivasspor, dat de laatste keer met een gelijkspel van het veld stapte.

Roda JC Kerkrade - SC Cambuur (20.00 uur): Roda JC komt met vertrouwen uit een 0-2 overwinning op TOP Oss en hoopt deze lijn door te trekken tegen Cambuur, dat zijn laatste wedstrijd ook winnend afsloot.

Jong Ajax - Jong PSV (20.00 uur): Een spannende ontmoeting tussen de talenten van Ajax en PSV. Beide teams hebben wisselende resultaten behaald in hun laatste wedstrijden.

Jong FC Utrecht - De Graafschap (19.00 uur): Jong FC Utrecht speelt thuis tegen De Graafschap. Beide teams willen zich herstellen van recente nederlagen.

Como - Udinese (20.45 uur): Como ontvangt Udinese in de Serie A. Beide teams hebben in hun laatste wedstrijden gelijkgespeeld en zullen op zoek zijn naar een overwinning.

Chelsea - Wolves (21.00 uur): Chelsea krijgt laagvlieger Wolves op bezoek. Weten The Blues zich te herstellen van een reeks teleurstellende gelijkspellen?

Voetbal op TV

20.00 uur: Jong Ajax - Jong PSV, ESPN 2 - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.00 uur: Jong Utrecht - De Graafschap, ESPN 3 - liveverslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20.40 uur: Troyes - Annecy, Viaplay - liveverslag van het Ligue 2-duel

21.00 uur: Chelsea - Wolverhampton Wanderers, Viaplay - liveverslag van het Premier League-duel

21.00 uur: Villarreal - Real Mallorca, Ziggo Sport - liveverslag van het Primera Division-duel

Jarig op 20 januari

Owen Hargreaves: 🎉 Vandaag viert de oud-voetballer Owen Hargreaves zijn verjaardag. Hij speelde in zijn carrière voor Bayern München, Manchester United en Manchester City.

Istvan Bakx: 🎂 De Nederlandse voetballer Istvan Bakx blaast vandaag kaarsjes uit. Hij heeft een rijke carrière achter de rug in het Nederlandse voetbal.

Joran Pot: 🎈 Vandaag is ook de verjaardag van Joran Pot, een voormalig Nederlandse voetballer die zijn sporen heeft verdiend in de Eredivisie.