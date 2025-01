Spoorboekje: Feyenoord tegen Bayern München en nog meer Champions League-spektakel

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 22 januari 2025.

Vandaag staat er een spannende voetbalavond op het programma met onder andere Feyenoord dat het opneemt tegen Bayern München in de Champions League. Daarnaast zijn er nog meer topwedstrijden te volgen, zoals PSG tegen Manchester City en Arsenal tegen Dinamo Zagreb. Mis het niet!

Wedstrijden

Feyenoord - Bayern München (21:00 uur): Feyenoord krijgt de Duitse grootmacht Bayern München op bezoek in de Champions League. Na een wisselvallige periode in de competitie is dit een kans voor Feyenoord om zich te herpakken en te laten zien wat ze in huis hebben tegen een van de sterkste teams van Europa.

Paris Saint-Germain - Manchester City (21:00 uur): Een clash tussen twee Europese titanen in de Champions League. Beide teams zijn in topvorm en zullen strijden voor een plek in de volgende ronde. Verwacht een wedstrijd vol spektakel en hoogstaand voetbal.

Arsenal - Dinamo Zagreb (21:00 uur): Arsenal neemt het op tegen Dinamo Zagreb in een belangrijke Champions League-wedstrijd. The Gunners willen hun goede vorm voortzetten en de drie punten veiligstellen voor eigen publiek.

Real Madrid - Red Bull Salzburg (21:00 uur): Real Madrid ontvangt Red Bull Salzburg in een wedstrijd die de Spaanse grootmacht niet mag onderschatten. Salzburg heeft al eerder laten zien dat ze voor verrassingen kunnen zorgen.

RB Leipzig - Sporting Lissabon (18:45 uur): Een vroege Champions League-wedstrijd waarin Leipzig Sporting Lissabon ontvangt. Beide teams zijn aan elkaar gewaagd, wat een spannende strijd belooft te worden.

Voetbal op TV

18:45 uur: Sjachtar Donetsk - Brest, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Champions League-duel

18:45 uur: RB Leipzig - Sporting Lissabon, Ziggo Sport en Ziggo Sport 2 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Arsenal - Dinamo Zagreb, Ziggo Sport 5 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Celtic - BSC Young Boys, Ziggo Sport 6 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Feyenoord - Bayern München, Ziggo Sport - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: PSG - Manchester City, Ziggo Sport 2 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Real Madrid - Red Bull Salzburg, Ziggo Sport 3 - live verslag van het Champions League-duel

21:00 uur: Plymouth Argyle - Burnley, Viaplay - live verslag van het EFL Championship-duel

23:30 uur: Corinthians - EC Agua Santa, ESPN - live verslag

Jarig op 22 januari

Rob McDonald: 🎈 Vandaag viert oud-voetballer en voetbalcoach Rob McDonald zijn verjaardag!

Jonathan Woodgate: 🎂 De Engelse oud-voetballer Jonathan Woodgate blaast vandaag ook kaarsjes uit. Gefeliciteerd!