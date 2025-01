Spoorboekje: Fortuna Sittard en Dortmund in actie op vrijdagavond

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Daarnaast zetten we jarige (oud-)voetballers, trainers en analisten in de spotlight. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op vrijdag 10 januari 2025.

Vandaag staan er enkele interessante voetbalwedstrijden op het programma. Fortuna Sittard neemt het in de Eredivisie op tegen Go Ahead Eagles, terwijl Borussia Dortmund in de Bundesliga een spannende ontmoeting heeft met Bayer Leverkusen. Verder zijn er diverse wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie en de FA Cup te volgen. Een avond vol voetbalplezier voor de liefhebbers!

Wedstrijden

Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles (20:00 uur): Fortuna Sittard heeft de wind in de zeilen na een knappe 2-5 overwinning op FC Utrecht. Ze hopen deze vorm door te zetten tegen Go Ahead Eagles, die zelf ook een goede reeks achter de rug hebben. Een spannende ontmoeting in de Eredivisie.

Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen (20:30 uur): Dortmund ontvangt Leverkusen in een duel dat altijd garant staat voor spektakel. Beide teams zijn in goede vorm en strijden voor de bovenste plekken in de Bundesliga. Verwacht een wedstrijd vol actie en doelpunten.

Voetbal op TV

19:00 uur: FC Nantes - AS Monaco, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

20:00 uur: Fortuna Sittard - Go Ahead Eagles, ESPN 2 - live verslag van het Eredivisie-duel

20:00 uur: De Graafschap - ADO Den Haag, ESPN 3 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: Excelsior - FC Dordrecht, Star Channel - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:00 uur: FC Eindhoven - FC Volendam, ESPN 4 - live verslag van het Keuken Kampioen Divisie-duel

20:30 uur: Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen, Viaplay - live verslag van het Bundesliga-duel

20:45 uur: SS Lazio - Como 1907, Ziggo Sport - live verslag van het Serie A-duel

20:45 uur: Wycombe Wanderers FC - Portsmouth, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

21:00 uur: Aston Villa - West Ham United, Viaplay - live verslag van het FA Cup-duel

21:05 uur: AJ Auxerre - Lille OSC, Viaplay - live verslag van het Ligue 1-duel

Vandaag jarig

Robert Maaskant: 🎈 De Nederlandse voetbaltrainer Robert Maaskant viert vandaag zijn 56e verjaardag.

Kenneth Vermeer: 🎉 De Nederlandse doelman Kenneth Vermeer viert vandaag zijn 39e verjaardag.