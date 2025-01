Genee reageert op nieuwe rel met Johan Derksen: ‘Dat wordt gezellig maandag…’

Wilfred Genee heeft vrijdagavond gereageerd op de nieuwe ‘rel’ met Johan Derksen. De presentator van Vandaag Inside onthulde eerder deze week een mail van De Snor, die een groot aantal potentiële namen voor de talkshow voorstelde bij de eindredactie. Bij De Oranjewinter gaat Genee in op de verontwaardigde Derksen.

De hoofdrolspelers van Vandaag Inside genieten momenteel van hun vrije dagen, maar keren maandag (20 januari) terug op televisie. In het nieuwe jaar zal René van der Gijp ontbreken op de woensdagen, waardoor er een vervanger moest komen. Hoewel die vervanger inmiddels bekend lijkt, onthulde Genee bij Radio 538 welke kandidaten nog meer op het lijstje van Derksen stonden. De Snor was hier op zijn beurt niet over te spreken, en noemde zijn collega – met wie hij al zo vaak in de clinch ligt – ‘stuitend’.

Genee maakte vrijdagavond zijn opwachting bij De Oranjewinter en wordt aan de tand gevoeld door presentatrice Hélène Hendriks. “Heb je er een beetje zin in, maandag? Dan gaan jullie weer ‘gezellig’ beginnen, met Johan”, lacht ze. Genee schiet in de lach en reageert cynisch: “Ik vind het stuitend wat je nu zegt. Ik zou er even mee oppassen”, zegt de presentator, die aangeeft dat hij niet heeft gebeld met Derksen. “Nee, dat doen wij nooit.”

“Jij dacht, ik knal dat mailtje van Johan gewoon op de radio. Wat kan jou het schelen”, zegt Hendriks vervolgens. “Het ging zo: ik was bij de radio en toen zeiden ze: ‘Moeten er niet nieuwe namen komen?’ Ik zei: ‘Ik heb die en die genoemd en Johan heeft ook nog een lijstje gestuurd’, en ik vond het een goed lijstje. Toen heb ik het lijstje even voorgelezen”, legt Genee uit.

Bekijk hier: Wilfred reageert op verontwaardigde Johan: 'Dat wordt heel gezellig maandag...'

